Parlamento Abierto modificará dictamen sobre 'outsourcing': Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, en conferencia de prensa, destacó que el dictamen aprobado en diciembre pasado en comisiones, sobre la regulación del outsourcing o subcontratación laboral, será modificado con las aportaciones que realicen los participantes en el Parlamento Abierto sobre el tema que se realizará el miércoles, porque la pretensión no es afectar a los empresarios ni la generación de empleos en el país.

También presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Monreal informó que grupos de empresarios y dirigentes sindicales lo han buscado para presentarle sus propuestas de modificación al dictamen ya aprobado, e incluso le han manifestado su interés en poder participar en los trabajos del Parlamento Abierto.

Monreal fue entrevistado en el Senado, después de reunirse en privado con empresarios de la comunidad judía para tratar diversos temas, entre ellos, el del outsourcing.

Abundó que “todos serán escuchados y el Senado tendrá la responsabilidad de ponderar, moderar y de encabezar un proyecto que sea benéfico para el país, que no afecte el empleo ni perjudique la economía nacional”. Morena, subrayó Monreal, “actuará con responsabilidad, sin excesos. Vamos a discutir el tema en el grupo parlamento para llevar al pleno una sola voz. No acudiremos a radicalismos que afecten el empleo o que afecten el desarrollo económico del país”.

El coordinador de los senadores de Morena, manifestó que hay un dictamen aprobado por la mayoría en la comisión de Trabajo y Previsión Social, pero “ese dictamen puede ser modificado en el pleno, no tiene ninguna dificultad. El pleno es el que va a determinar si se aprueba como está o se modifica, ese es el propósito del Parlamento Abierto, no tendría sentido que los escuchemos y que finalmente aprobemos lo que ya está aprobado”.

-¿Este mes quedará aprobada la legislación al respecto?

-No nos corre la prisa, pero si es importante legislar en esta materia. NO sé si este mes, no lo sé. Hay que ver con la Jucopo y con los grupos parlamentarios que ritmo le damos a esa y a otras iniciativas pendientes de dictamen. También hay dictamen pendientes de aprobarse.

Monreal insistió en que se debe regular y se tiene que evitar el abuso del uso de la subcontratación o outsourcing que ha ocurrido ahora, “no hay duda qué habrá quienes estén cumpliendo con la ley, pero también hay quienes han abusado y han hecho esta figura jurídica del outsourcing una mina de negocios particulares, personales, evadiendo al Fisco y lastimando al trabajador”.