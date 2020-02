Ordenan revisar sentencia de 112 años de prisión contra Succar Kuri

Un tribunal colegiado ordenó revisar la sentencia de 112 años de prisión dictada en contra de Jean Succar Kuri, por el delito de pederastia. Sin embargo, la decisión solo ordena al juez justificar su decisión de aumentar la pena original, que era de 70 años de prisión.

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito enfatizó en el acuerdo respectivo que esta decisión no implicará la liberación del imputado: “la anterior determinación no implica la libertad del ahora quejoso. Sólo resta decir que, atento al principio de non reformatio in peius, no podrá incrementar el grado de culpabilidad que estableció -medio- y tampoco imponer una pena que supere la determinada con anterioridad en la resolución que constituye el acto reclamado.”

Succar Kuri fue encontrado culpable de pertenecer a una red de explotación sexual de menores de edad, a la que pertenecían políticos como el ex gobernador de Puebla Mario Marín, quien actuó para secuestrar y torturar a la periodista Lydia Cacho, quien había denunciado estos crímenes en el libro Los demonios del Edén.