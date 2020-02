"Vamos a ver quién es quién" en salud, revira AMLO a panistas

López Obrador llegó acompañado del gobernador con bandera del PAN, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien junto con sus correligionarios se manifestaron a últimas fechas como opositores al Insabi. El sitio al que llegaron no es territorio afín al panista, y él, a sabiendas, preparó su estructura para evitar el daño si la concurrencia lo fustigaba. Y así fue.

En el noreste de Guanajuato, la región pobre del estado, la que siempre ha reclamado atención y no la ha recibido, se celebró un encuentro entre el Presidente e indígenas otomíes y chichimecas jonaz. Sobre un descampado semiárido donde se levantó una cubierta de hierro sobre una cancha de basquetbol, cerca de 3 mil personas se aglutinaron para mirar y escuchar al mandatario.

Sábado 8 de febrero de 2020. Tierra Blanca, Gto. La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la decisión de los gobernadores del PAN de no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue tajante: Es buena, porque es como la democracia, significa competencia y ¡vamos a ver quién es quién!

Como si no ocurriera nada, el mandatario estatal aplaudió en todo momento el discurso de López Obrador. Éste, con la experiencia de décadas ante las más diversas audiencias, dio la vuelta a la situación y terminó por convencer a quienes se habían presentado con la consigna de reprocharle. Al final algunos de ellos aplaudían, se llevaban los puños al pecho.

El Presidente entonces aclaró la situación: “En lo que tiene que ver con la salud, miren ya se llegó a un acuerdo con los gobiernos estatales. Aquí en el caso de Guanajuato se decidió que el gobierno del estado mantenga los servicios de salud, que sea responsable de garantizar que no falten los médicos, que no falten los medicamentos y que el servicio de salud sea de calidad, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, porque eso ya está en la Constitución y ya está en las leyes.

“Y no hay ningún problema. Si no hubo una adhesión del gobierno de Guanajuato para integrar el servicio de salud, nosotros vamos a cumplir con el gobierno, porque se les van a transferir todos los fondos que por derecho le corresponden. Y es hasta mejor así, que algunos estados no hayan aceptado, que voluntariamente hayan dicho: ‘Nuestro sistema de salud es eficiente y nosotros vamos a seguir manejando nuestro sector salud’.”