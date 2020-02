Presentó AMLO iniciativa de reforma para rifar bienes confiscados

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se presentó una iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados para permitir al Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado realizar rifas de los bienes confiscados a la delincuencia y los obtenidos por actos de corrupción, como automóviles, residencias, aviones, helicópteros, y no solamente subastarlos.

Planteó que esto parte de los ajustes a todo el marco legal que están efectuando para no violar ninguna ley, ningún procedimiento, a partir de la rifa del avión presidencial, el 15 de septiembre de este año, porque “estamos en el terreno de lo inédito, por eso es una transformación”.

Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, precisó que la reforma es positiva, pues abre la posibilidad de que los bienes salgan por sorteo y no por subasta o enajenación directa. Sobre todo para no rematarlos y frenar el “coyotaje” que enfrentan en las subastas.

“Permitirá vender bienes difíciles”, como la casa de Zhenli Ye Gon, valuada en 5 millones de dólares –que al final sí fue adquirida-. La reforma, sostuvo, “abre una posibilidad de mucho beneficio para el Estado mexicano.

En su conferencia de prensa, López Obrador que con la rifa del avión presidencial quedará establecido el mecanismo para sortear otros bienes, por los ajustes legales que se llevarán a cabo.

Recordó los aviones y helicópteros, por cien mil millones de pesos, que se compraron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. “Nada más en el sexenio pasado, 6 aviones más pequeños, pero lujosísisimos, de mil millones de pesos cada uno. O sea, que están completamente nuevos. Y seis helicópteros para transporte de pasajero también de mil millones cada uno”.

Indicó que el gobierno no puede vender nada si no se llega al precio de avalúo, porque los recursos son para beneficio del pueblo: equipo médico, construcción de escuelas, caminos, vivienda. “¿De dónde vamos a sacar lo de las indemnizaciones que no se han pagado?, como a niños agraviados”.

--¿Tenemos que acostumbrarnos a los sorteos? –se le preguntó.

--Sí, todo aquello que se pueda deteriorar y signifique perdida vámonos a convertirlo en bienestar para el pueblo. Todo. Es parte del plan de austeridad, como hicimos al cerrar 60 oficinas de lujo de Proméxico en el extranjero o la disminución del presupuesto de publicidad.

En Palacio Nacional, mencionó que se requieren fondos para entregar 600 mil becas más a estudiantes de nivel superior, porque en buena medida, con los apoyos que entrega su gobierno ha aumentado la matrícula. Y hay aviones, residencias, camionetas blindadas que se pueden rifar para obtener los recursos.

Rechazó el apoyo de partidos políticos porque “si repartían despensas, no vaya a ser que empiecen a repartir cachitos”.

El presidente confió que todos los boletos de la rifa del avión presidencial se venderán porque “ya tenemos demanda. La gente quiere ayudar. Estoy seguro que en una de esas hasta van a faltar” billetes.

Para que los connacionales en Estados Unidos puedan participar del sorteo, la Lotería Nacional mantiene negociaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el propósito de determinar el número de cachitos que se enviarán a Consulados.