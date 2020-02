Rosario Robles seguirá en la cárcel; salen a la luz falsedades

Durante la audiencia realizada en la sala uno del Centro de Justicia Federal adscrito al Reclusorio Sur de la Ciudad de México y que se prolongó por nueve horas, la defensa también presentó un informe de la Secretaría de Movilidad capitalina sobre la presunta licencia de conducir, sobre la cual afirmó que es falsa y añadió que para su obtención no se habían presentado los documentos necesarios.

Por ejemplo, la defensa había sostenido que Robles Berlanga estará interesada en permanecer en su domicilio de la calle de Las Flores en la alcaldía de Coyoacán, debido a que ahí vivía su hija Mariana Moguel. Sin embargo, la propia ex funcionaria al hacer uso de la palabra afirmó que su hija habita en la colonia Condesa.

Aunque la defensa de la ex funcionaria, ahora encabezada por Epigmenio Mendieta Valdez, aportó pruebas para obtener la prisión domiciliaria a su cliente, el juez señaló que algunas resultaron perjudiciales para su causa.

La Fiscalía también presentó un informe de Aeroméxico sobre los viajes realizados por la imputada en los pasados dos años. Fueron 30 vuelos a destinos de México y el extranjero, entre ellos Seúl, Corea; París, Francia; Vancouver, Canadá; Lima, Perú, y San José, Costa Rica.

Durante su declaración, Robles Berlanga aceptó que ha viajado frecuentemente: Nos gusta viajar, cada vez que podemos lo hacemos .

Además, al hacer uso de la palabra, Robles admitió por primera vez en este proceso que sí habitó en Reforma 222 y Tennyson 232, aunque sostuvo que alquiló dichos departamentos para poder llegar más fácilmente a su lugar de trabajo.

La Fiscalía señaló que no había admitido, hasta ahora, contar con otro domicilio que no fuera el de la calle de Las Flores, en la colonia Los Reyes, de Coyoacán, lo que demuestra que ha faltado a la verdad.

Al explicar su fallo, el juez Villa señaló que era infundada la solicitud de otorgar la prisión domiciliaria, toda vez que se confirmó la existencia de más domicilios donde habitó la imputada, cosa que en las anteriores audiencias había negado fehacientemente. Además, señaló que el abogado defensor y Robles se contradijeron al señalar el motivo de su viaje a Europa del año pasado, justo en los días en que fue notificada de que se le buscaba para responder a los cargos penales de que se le acusa.