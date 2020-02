Reconocen diputados voluntad de diálogo y apertura de AMLO

La Cámara de Diputados reconoció la “voluntad de diálogo, la apertura y escuchar a todos” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras el desayuno celebrado en Palacio Nacional, la presidenta del órgano legislativo, Laura Rojas reveló que el mandatario les propuso devolver la cortesía para reunirse en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con objeto de construir temas de consenso entre todos los partidos y el gobierno federal.

Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que el Presidente de la República “fue respetuoso en todo momento, reconoce que las diferencias son parte del escenario del país y que se deben construir las soluciones con intervención de todos. Se mostró muy cauto en apostar por cualquier tipo de cambio que pudiera afectar o pudiera lesionar al sistema de justicia”.

La diputada Rojas reiteró que el “Presidente en primer lugar reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados en su conjunto, particularmente en lo que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional y las leyes que esta Cámara ha aprobado; muchas de ellas por unanimidad y que van a ayudar a combatir la violencia y la inseguridad.

“Acordamos también que este tipo de reuniones van a ser periódicas en adelante, lo cual va ayudar mucho a construir estos temas de consenso. Me parece que en estos momentos los grandes retos que tiene nuestro país ameritan un diálogo republicano entre todas las fuerzas políticas, como lo he dicho ya varias veces, para construir las soluciones, entre todos, que necesitamos para dar los resultados a la gente y me parece que en ese sentido la reunión del día de hoy es un muy buen mensaje.”

Mario Delgado, presidente de la Jucopo, adelantó que el Presidente anunció que, en los próximos días, nos va a enviar una iniciativa para modificar el artículo 108 Constitucional, quitarle el fuero al Presidente de la República. Y también nos invitó al final a una reflexión a todos los partidos sobre el tema del financiamiento; él considera que es algo que la gente quiere que, le daría mucha legitimidad no sólo a los partidos sino al sistema político en su conjunto, también abre la posibilidad de que este recorte sea proporcional, es decir el que tiene más recursos que ponga más y además que la Cámara pueda destinar esos recursos a temas como educación, salud, combate a la pobreza”.

En su turno, Reginaldo Sandoval reconoció “que el Presidente de la República es una persona que aglutina la posibilidad de una transformación profunda en México no tengo la menor duda de ello y valoro mucho el ejercicio que hicimos cada uno de los coordinadores.”

Incluso Tonatiuh Bravo dijo que uno de los temas que más tiempo ocupó el presidente “fue la explicación respecto del tema de salud, el tema de la seguridad, pero el que más concentración género fue el tema de salud, comentó a grandes rasgos cuáles eran las razones de las decisiones que se habían tomado en esta materia y varios de los presentes hicimos énfasis en que debiera tomar en consideración el Federalismo la concurrencia de responsabilidades y sobre todo la posición de las entidades federativas.”

El priísta René Juárez repitió “vamos a acompañar todo aquello que les sirva a las y los mexicanos, y siempre con ánimo constructivo, con respeto; cuando no estemos de acuerdo en algo o tengamos alguna diferencia, vamos también a argumentarla y vamos también a expresar nuestras ideas”.