Por vez primera, AMLO se reúne con coordinadores de San Lázaro

Ciudad de México. Por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los ocho coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados: del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Encuentro Social, Morena y Partido Verde Ecologista de México, acompañados por la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas.

Al término del desayuno, que tuvo lugar en Palacio Nacional, los legisladores informaron que acordaron con el mandatario federal tener reuniones periódicas y, a petición de López Obrador, ahora ellos lo invitarán a una reunión de trabajo al recinto de San Lázaro.

Coincidieron en que se trató de un buen encuentro –promovido por Laura Rojas y el coordinador de Morena, Mario Delgado, desde finales de agosto pasado-, y reconocieron la voluntad del mandatario federal para dialogar con el Congreso.

Aunque el tema de salud fue el que más se abordó, López Obrador les informó que en los próximos días enviará a la Cámara de Diputados de nueva cuenta la reforma al artículo 108 constitucional, para quitarle el fuero al presidente de la República.

“Es algo que a él le importa mucho, que el presidente pueda ser juzgado como cualquier ciudadano por el delito de corrupción, por delitos electorales, por delitos graves”.

Además, “nos dejó de tarea hacer una reflexión sobre la importancia de reducir el financiamiento a los partidos políticos, incluso abriendo la posibilidad de que estos ahorros que se generen puedan destinarse a una causa que elijan los diputados: educación, salud. Y, sobre todo, también que esta reducción sea proporcional. Es decir, que el que tenga más dinero le toque poner más, para tener mayor equidad en este recorte”.

Laura Rojas manifestó que el mandatario federal reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados, particularmente para la creación de la Guardia Nacional y otras leyes que tienen que ver con el combate a la inseguridad y violencia. Asimismo, los “esfuerzos de austeridad que hemos hecho en la legislatura.

“Y lo más importante a destacar es que se acordó tener estos encuentros de manera periódica, lo cual es positivo para poder construir entre todos, las soluciones que el país necesita”.

Delgado abundó que en el encuentro, López Obrador les insistió mucho en la reforma al artículo 4 constitucional para que se conviertan en derechos sociales el derecho a la salud, a la pensión para los adultos mayores, a las becas para los jóvenes estudiantes y a la pensión para las personas con discapacidad.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los panistas, resaltó que el presidente dio su diagnóstico en el tema de salud y externó “respeto a las decisiones de cada uno de los gobernadores” de no sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar, como decidió Guanajuato. “Lo invitamos para que vea lo que estamos haciendo. Tenemos que buscar mecanismos alternativos, porque la salud no tiene partido y no tiene ideología”.

Tras destacar la importancia de este primer encuentro con el titular del Ejecutivo, resaltó que el mandatario les garantizó respeto a las prioridades que los grupos parlamentarios promoverán.

En este sentido, destacó la atención a mujeres, niños y adolescentes; la reglamentación de la relección de los diputados federales; la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19; el tema de las remuneraciones con la instrucción que nos hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los feminicidios”.

Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, Verónica Juárez, del PRD, y René Juárez, del PRI, también resaltaron la importancia de mantener un diálogo respetuoso con el presidente.

“Yo rescato de esta reunión la apertura a esta construcción de consensos, a escucharnos, a poder compartir ideas. En ese sentido, sería mezquino no reconocer esta disposición del presidente de la República. De tal manera, que nosotros nos vamos satisfechos”, resaltó el priísta.

Al encuentro también asistieron Jorge Argüelles, coordinador de Encuentro Social; Arturo Escobar y Vega, del Verde Ecologista, y Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo.

El menú del desayuno fue: café americano, chocolate tabasqueño, té; jugo de naranja/zanahoria; panetelas de Emiliano Zapata; plato de frutas de temporada; omelette con chaya, relleno de queso de hebra, salsa roja y frijoles.