López Obrador: hay "mano negra" en paros en la UNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en el país no hay condiciones comparables a las protestas de 1968, por lo que no está justificada la suspensión de actividades en la UNAM y llamó a resolver los conflictos con diálogo y sin violencia. En los paros %u201Csiento que hay mano negra. Siempre hay quienes mueven la cuna, y hay que %u2018lamparearlos%u2019 para no anden ahí en los sótanos%u201D, agregó.