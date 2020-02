Este viernes se anuncia el destino del avión presidencial: AMLO

Ciudad de México. El gobierno federal tomará una decisión sobre el destino del avión presidencial este jueves, y el viernes será anunciado en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A punto de tomar la decisión, el mandatario señaló que aún se mantiene la posibilidad de venderlo, pero también se tiene lista la opción de una rifa, en la que planteó la opción de que no sea un único ganador, sino cien personas las que salgan premiadas.

Durante su conferencia de este jueves, el mandatario expuso que se podría hacer un avalúo de la aeronave y que el premio dividido entre cien se entregue en dinero, aproximadamente 25 millones de pesos para cada uno.

De tomarse esa vía, el avión “se podría mantener un año en la fuerza aérea, Ya se han hecho las cuentas, e incluido el gasto de mantenimiento, operación, combustible, estacionamiento, ese año se podría rentar, y ya hay quien quiera rentarlo un año”, indicó.

Los ingresos para el Estado se estiman en 200 millones de pesos, que cubrirían dichos gastos, y permitiría tenerlo un año “para tener tiempo y no rematarlo, no venderlo mal. Por eso estoy tranquilo, porque ya tenemos varias opciones y varias alternativas”.

“Estamos a punto de resolver lo del avión, ya podría decir hoy: primera llamada. Y vamos a comenzar mañana. Mañana (viernes) yo les voy a informar, estamos muy avanzados, esperando todavía la posibilidad de venderlo, porque hay ofertas y también ya tenemos preparado lo de la rifa, y hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban”, agregó el mandatario.

Además, convocará a empresarios la próxima semana para que reciban toda la información con el propósito que compren una cantidad de boletos para sus trabajadores.

El presidente López Obrador Detalló que el avión presidencial tiene un costo de entre 2 mil y 2 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con los avalúos de la ONU y de Hacienda.

Aclaró que si no se vende en el precio no se puede vender. “Nosotros no podemos vender nada debajo de avalúo”.

Con la rifa de seis millones de boletos de 500 pesos se prevé recaudar 3 mil millones de pesos, de los cuales, 2 mil 500 millones se entregarían a los hospitales, y el resto sería para mantenimiento de la aeronave y para una reserva.

Tras reiterar que los recursos recaudados por la venta o rifa del avión presidencial serán destinados para el sector salud, dijo que los compromisos que había hecho anteriormente, como obras en carreteras en Hidalgo, entre otros, se solventarán con las subastas de otros aviones.

El año pasado, dijo, vendieron seis jets “de primera” que sirven incluso para ir a Europa, cada uno por mil millones de pesos, además de otros seis helicópteros.

Recordó que en los dos sexenios pasados, se destinaros 100 mil millones de pesos en aviones y helicópteros, aunque acotó que también está incluida en esa cantidad las inversiones para la Fuerza Aérea. En el sexenio pasado, el ex Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, compraron sus propios aviones.

En total, el gobierno federal pondrá a la venta 72 aviones en venta además del avión presidencial, cuyos recursos se destinarán para la construcción de caminos, obras de agua potable o “lo que se requiere en los pueblos”, agregó el tabasqueño.