Da AMLO la bienvenida a México Libre

Entre cuestionamientos al Instituto Nacional Electoral (INE) porque se “hizo de la vista gorda en elecciones fraudulentas”, en 2006 y 2012, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a México Libre, asociación de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala para constituirse como partido político.

Resaltó que el INE “no se ha portado bien, pero no tengo por qué cuestionar que se le dé registro a un partido político; no creo que sea correcto que yo cuestione eso. ¡Qué bueno que existan los partidos y haya participación política, democrática , en nuestra sociedad!”.

En su conferencia de prensa, resaltó que “ese instituto se hizo de la vista gorda en eleciones fraudulentas, los (consejeros) que están ahora y los anteriores. Nada más recordemos lo que fue 2006 y 2012: dinero a raudales para la compra del voto y nunca vieron nada. ¿Pruebas? Está prófugo el que dio dinero en 2012 para la campaña del PRI, (Emilio) Lozoya.

“Es de dominio público que Odebrecht entregó dinero para la campaña. Comprobado. Ya se acaba eso y tiene que haber democracia. No a la compra de votos, al tráfico con la pobreza de la gente, no a la falsificación de actas y relleno de urnas”.



Recordó: “fuimos víctimas de eso. Me acuerdo de casillas en Ciudad Valles San Luis Potosí, de 300 ciudadanos, sacó Calderón 500 votos. Pero para qué me pongo a hablar de toda la trampa que hicieron para imponer a Calderón. ¡Qué haya elecciones limpias y libres!

-¿Le da la bienvenida a México Libre? -se le preguntó.

-Sí, a todos. Tenemos que dejar el hábito democrático. Esa ha sido la asignatura pendiente. No hubo democracia en tres siglos de dominación territorial -respondió.

López Obrador aseguró que en las elecciones del año próximo el gobierno federal no va a participar, pero llamó a estar pendientes todos para que tampoco intervengan gobiernos estatales, municipales, delegados federales ni cualquier funcionario... A la cárcel” si se cometen delitos electorales.

Por otro lado, el mandatario sostuvo que no afecta si se interponen amparos por falta de medicamentos. “No afecta que los abogados ayuden para que no falten. Ya sabemos que hay oposición, porque desde luego muchos laboratorios y sobre todo distribuidores de medicamentos hacía su agosto”.