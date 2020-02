No habrá marcha atrás en tipificación penal del feminicidio: Lucía Micher

Ciudad de México. La presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género del Senado, la morenista Martha Lucía Micher aseguró que el Poder Legislativo no dará marcha atrás a la tipificación penal de feminicidio por el homicidio en contra de una mujer, como lo propuso la Fiscalía General de la República.

Abundó, en entrevista, “si bien ya no van a insistir (la Fiscalía General de la República) en reclasificar el delito, porque no era quitar, era reclasificarlo, no vamos a quitar el dedo del renglón de que se haga justicia con perspectiva de género que tome en cuenta la desigualdad de las mujeres a la hora de la relación que sostenían, o de la situación de cómo se cometió ese delito y de ahí no nos vamos a bajar”

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha argumentado –ante legisladores- que el delito de feminicidio está considerado en 28 entidades y a nivel federal, pero impone siete condicionantes y circunstancias que “complican su judicialización”.

La senadora manifestó que conoce muy bien al titular de la FGR, “es una persona responsable y creo que lo que pretendía no es eliminar el delito de feminicidio, sino reclasificarlo, hay que desde luego escuchar al fiscal y el fiscal también tendría que escuchar, así es como le hemos hecho”.

Micher comentó que solicitó a los titulares de la FGR, Gertz Manero, y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, desagregar las cifras de feminicidios en los reportes mensuales.