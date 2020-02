Lamenta Cortés decisión de AMLO sobre Insabi y gobiernos del PAN

Ciudad de México. El dirigente del PAN, Marko Cortés, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya echado abajo el acuerdo preliminar que tenían los gobernadores de este partido con autoridades del sector salud federal.

Se tomó una decisión político-electoral, en lugar de una política pública de Estado, subrayó al señalar que es determinación también refleja el desorden que prevalece en el gobierno de la república.

Cortés Mendoza dijo que este hecho confirma el talante autoritario de un gobierno, en el que por criterios ideológicos y políticos un solo hombre decide todo, y siempre busca imponer su punto de vista, porque cree que basta con su voluntad para que las cosas sucedan.

Reiteró que los gobiernos emanados de su partido buscan una gratuidad progresiva en todos los servicios médicos y dar viabilidad financiera al sector para que no colapse. Sin financiamiento sostenido no habrá salud gratuita para nadie, subrayó.

El objetivo de nuestros Gobiernos y de Acción Nacional es que no caiga la calidad de los servicios sino que, por el contrario, mejoren cada día. Pero lamentablemente, una vez más no hay disposición por parte del Ejecutivo para ver la realidad y corregir en el tema más sensible para la sociedad como es la salud, señaló en un comunicado.

Después de que “caprichosamente el presidente López Obrador canceló los acuerdos alcanzados por sus subalternos con nuestros gobernadores, como dirigente nacional del PAN, respetaré la decisión que cada gobierno estatal decida tomar en esta materia, atendiendo a sus propias circunstancias locales; sin dejar de denunciar enérgicamente que estamos ante un gobierno federal de un solo hombre, que por mezquindad política e ineptitud, está llevando al país a una crisis en salud, a recesión económica y al año más violento en la historia reciente de México”, puntualizó.