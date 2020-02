Juez determina que Rosario Robles siga en prisión

Ciudad de México. Rosario Robles Berlanga permanecerá en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Así lo decidió el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, al considerar que la ex funcionaria cayó en contradicciones, además de que cuenta con los recursos suficientes para sustraerse de la acción de la justicia.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares que se prolongó por nueve horas, con la que Robles, acusada por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, buscaba continuar su proceso judicial en libertad, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que cuenta con más de 16 millones de pesos por salarios devengados como secretaria de Estado y de dos seguros por separación del servicio público.

Al hacer uso de la palabra, Robles admitió por primera vez en este proceso que sí habitó en los domicilios de Reforma 222 y de Tennyson 232, aunque sostuvo que alquiló dichos departamentos para poder llegar más fácilmente a su lugar de trabajo.

La Fiscalía señaló que la ex funcionaria no había admitido hasta ahora, contar con otro domicilio que no fuera el de la calle de Las Flores, en la colonia Los Reyes, de Coyoacán, lo que demuestra que ha faltado a la verdad.

Más tarde, la defensa de la ex secretaria de Estado, ahora encabezada por Epigmenio Mendieta Valdéz, aportó algunas pruebas para tratar de que se le concediera la prisión domiciliaria a su cliente. Sin embargo, el juez señaló que algunas de ellas incluso resultaron perjudiciales para su causa.

Por ejemplo, la defensa había sostenido que Robles Berlanga estaba interesada en permanecer en su domicilio de la calle de las Flores en la alcaldía de Coyoacán, debido a que ahí vivía su hija Mariana Moguel. Pero cuando Robles intervino dijo que su hija habitaba en la colonia Condesa.

Sobre la licencia de conducir que la defensa de Robles denunciaba que fue expresamente fabricada para vincularla con el domicilio de Tennyson 232, ayer se presentaron los documentos con los cuales se hizo el trámite respectivo y entre ellos figura la copia de un recibo de gas donde aparece el nombre de dicha calle de la colonia Polanco.

La audiencia celebrada en la sala 1 del Centro de Justicia Federal adscrito al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, fue conducida por el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien sustituye al juez Jesús Delgadillo Padierna, ahora administrador del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur. Durante la misma, el Ministerio Público Federal, Manuel Granados, presentó un reporte de la Secretaría de la Función Pública, el cual indica que durante los seis años que Robles fue secretaria de Estado, obtuvo ingresos por 12 millones 961 mil 183 pesos. Además, cobró dos seguros por separación como funcionaria pública por un total de 3 millones 200 mil pesos. Esto, afirmó Granados, le da recursos suficientes como para sustraerse de la acción de la justicia.

A la diligencia acudió un nuevo abogado defensor, Epigmenio Mendienta Valdéz en sustitución de Julio Hernández Barros, quien anunció que dejaba esta responsabilidad en un escrito presentado ante el juez, en el cual explica que al formarse un nuevo equipo defensor con otra estrategia jurídica estimó necesario dejar su representación.

La Fiscalía también presentó un informe de la aerolínea Aeroméxico sobre los viajes realizados por la imputada en los pasados dos años. Fueron 30 vuelos a destinos de México y el extranjero, entre ellos Seúl, Corea; París, Francia; Vancouver, Canadá; Lima, Perú, y San José, Costa Rica.

Con la finalidad de conseguir la prisión domiciliaria para su clienta, los abogados defensores dijeron que ya cuentan con los 9 mil pesos necesarios para adquirir un brazalete electrónico que monitoree permanentemente la ubicación de Robles, así como el depósito de 24 mil pesos para cubrir los dos primeros meses de su servicio.