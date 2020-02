Intactas, reglas para fijar pensiones en el IMSS: Zoé Robledo

Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) seguirá calculando el monto de las pensiones con el límite máximo equivalente a 25 salarios mínimos para los trabajadores que se retiran con los derechos establecidos en la extinta ley de 1973, informó el director general del organismo, Zoé Robledo. Con eso dejó en claro que la jurisprudencia emitida el pasado 24 de enero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un criterio para que los juzgados resuelvan demandas de amparo.

“Nadie corre riesgo sobre el monto de su pensión, no se ‘rasura’ nada, no hay recálculo ni disminución”, aseveró.

No nos confundan

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió: Nada más no nos confundan, no somos iguales. ¡Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores! Eso sí calienta , dijo acerca de las noticias difundidas el día anterior que atribuían al gobierno la responsabilidad del supuesto cambio.

Advirtió que el sistema de las Afore que se implementó en el periodo neoliberal, a partir de 2023 empezará a hacer crisis porque los trabajadores no recibirán lo que ahorraron. Es un problema mayor .

Tras el debate que generó la jurisprudencia 29256 emitida por la segunda sala de la SCJN, que aplica para quienes hayan interpuesto un amparo con el fin de que les concedieran los beneficios de la Ley del IMSS vigente desde 1997, cuando se pensionaron con base en la ley de 1973, Zoé Robledo resaltó que esto no tiene validez para las instituciones de seguridad social.

Es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía; aplica cuando hay juicios, nada más. No es de aplicación del Seguro Social. Es decir, no es de aplicación obligatoria, no significa que estemos en un desacato ni mucho menos, simplemente no aplica al Seguro Social.

Con el propósito de brindar más seguridad, precisó que se va a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores de la transición si su salario de cotización está por arriba de 10 salarios mínimos. Es decir, se les va a seguir calculando en 25 por una razón simple: creemos que es el trabajo de toda su vida que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10 .

El presidente López Obrador reiteró: Lo que más nos preocupa es poder garantizar una pensión justa a jubilados , porque con el sistema de las Afore que se implementó en el periodo neoliberal hay información suficiente de que no van a recibir los trabajadores lo que ahorraron, lo que se les descontó. Eso va a empezar a hacer crisis en 2023.

Señaló que afortunadamente ya hay conciencia en el sector empresarial sobre esta situación, desde luego también el sector obrero , por lo que se iniciará el análisis de una propuesta que elabora la inciativa privada.

Ya hicimos el compromiso de que vamos a buscar resolver esto , y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya trabaja en ello.