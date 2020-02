Gobiernos del PAN, con recursos federales para sistemas de salud propios

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que los gobiernos estatales panistas recibirán los recursos federales proporcionales, para que ejerzan sus propios sistemas de salud, aunque no hubo acuerdo para la integración plena de esas entidades al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En el encuentro que sostuvo el martes con los gobernadores panistas hubo un diálogo “respetuoso pero franco”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Explicó que planteó a los mandatarios panistas que un sistema de salud disperso puede llevar a que la población no identifique cuál es la autoridad responsable. Al considerar que “no son buenas las medias tintas”, añadió que no aceptó la propuesta panista de una integración parcial al Insabi.

“Si hay compras consolidadas y no llegan los medicamentos, lo que se podría alentar, no quiere decir que exista esa intención, pero se puede decir que la federación no envía los medicamentos. Entonces, dijimos no, o es completo, integral, o no. Sin cancelar la posibilidad de que después se logre el acuerdo”, indicó el Jefe del Ejecutivo federal.

No obstante, se pactó que se remitirán los recursos “sin condiciones” para los estados, ya que en el Seguro Popular, dijo, se condicionaban a procesos de certificación. Los 40 mil millones de pesos adicionales en este año para el sector salud también llegarán proporcionalmente a todos los estados, incluso los gobernados por el PAN que no se integrarán al INSABI.

“La diferencia es que se va a demostrar si se administra bien el presupuesto de la salud y si es buena la calidad de servicio, y si se entregan de manera gratuita los medicamentos y la atención médica”.

En la época neoliberal, agregó, la “privatización era la panacea”, por lo que se pronunció por no promoverla.

-No vamos a alentar un sistema de privatización de la salud, indicó el presidente.

-¿Eso ocurrirá en los estados que no firmaron?.

-No lo sé, pero ya no se puede ocultar nada.

Insistió que la decisión de no integrarse “no fue motivo de pleito”, y serán los ciudadanos los que calificarán cuál sistema funciona mejor. “Está bien la competencia, además, es parte de la democracia. No debemos alarmarnos por eso”.

Detalló que desde el martes instruyó a la Subsecretaría de Egresos y al director del Insabi que, de acuerdo a lo que históricamente se ha entregado a los estados, se transfieran los recursos.