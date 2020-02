Destaca Eduardo Ramírez la prioridad de una reforma judicial

Ciudad de México. El senador de Morena, Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, manifestó que la reforma al Poder Judicial “es prioritaria. Este mes se va a discutir y puede aprobarse por consenso”.

La reforma al Poder Judicial se va a discutir primero que la reforma penal, posteriormente se abordarán los cambios al sistema de administración y procuración de justicia. Sobre este último tema, en la reunión plenaria de la bancada de Morena, se tocó el tema y el acuerdo es que “no vamos a acompañar temas que fueran contrarios al principio de progresividad en el tema de derechos humanos”.

Ramírez, dijo que el caso de la reforma de administración y procuración de justicia “existe resistencia por algunas temas que se plantearon no de forma no oficial pero que ya están dentro del análisis del grupo parlamentario. No estamos de acuerdo en que se modifiquen los principios constitucionales de la presunción de inocencia, y en el caso de los derechos humanos, éstos son progresivos no regresivos. Pero todavía es un tema pendiente, una vez que se presenten las reformas se realizará Parlamento Abierto”.

El senador de Morena refirió que “el Poder Legislativo está trabajando con el Poder Judicial, hay una buena relación para hacer la reforma. Se trabaja en todos los temas que ellos consideran importantes: en materia laboral, en transparencia y sobre todo en la impartición de justicia, cumplir con el sentido de que sea pronta y expedita”.