Gobernadores del PAN siguen sin adherirse al Insabi

Ciudad de México. Después de reunirse casi tres horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Martín Orozco, señaló que nueve mandatarios aún no resuelven adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues están a la espera de que se concrete un acuerdo financiero para una nueva distribución de fondos.

“Absolutamente no hay nada”, no se firmó “nada” de adhesión, en la comida que tuvieron con el Ejecutivo federal, pues el tema presupuestal atoró la negociación, aseguró al salir de Palacio Nacional.

A su vez, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, afirmó que la gratuidad en el tercer nivel en los estados que gobiernan dependerá de la negociación que tengan con el director del Insabi, Juan Ferrer, para una nueva distribución de fondos, a partir de una contrapropuesta que les presentaron.

Comimos y tratamos asuntos de interés público con los gobernadores del PAN. Tenemos relaciones de respeto y el deber de trabajar juntos en beneficio de la gente. pic.twitter.com/lqCHDTgScv — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 5, 2020

Precisó que de los 10 gobernadores del PAN que asistieron a la comida, además de los ya mencionados: Carlos Mendoza Davis, Baja California Sur; Javier Corral, Chihuahua; José Rosas Aispuro, Durango; Diego Sinhue Rodríguez, Guanajuato; Carlos Joaquín González, Quintana Roo; Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas; Mauricio Vila Dosal, Yucatán; Antonio Echevarría, Nayarit, es el único que se ha adherido al Insabi.

Martín Orozco afirmó que no hubo “avances importantes –en la reunión con López Obrador-, con toda la intención de una coordinación con base en la Ley del Insabi. Tendremos que dar detalles de una contrapropuesta que se nos presenta –de cómo distribuir los fondos-. Tenemos que tener números muy claros con Ferrer –a partir de las corridas financieras históricas- y eso lo veremos seguramente en los próximos días, ya para cerrar el acuerdo definitivo”.

-En la mañana, el presidente informó que algunos gobernadores del PAN ya estaban adheridos al Insabi –se le comentó.

-No, ahorita absolutamente no hay nada, no se firmó nada. Simplemente ver un tema de corrida financiera para medir la gratuidad -respondió.

-¿No hubo éxito en la reunión?

Siguen pláticas; seguimos en buen ánimo de trabajo, sobre todo un avance importante de que todos podemos trabajar con base en la nueva Ley de Insabi.



Pero de la parte financiera de los fondos “depende la gratuidad”, resaltó.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, manifestó que la comida con el presidente –donde el plato fuerte fue pescado al gusto- fue “una negociación muy productiva, muy amena, muy amable”. Platicaron incluso de su relevo en la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Lo sustituirá Carlos Mendoza Davis, mandatario de Baja California Sur.

Y descartó visos de ruptura con el gobierno federal. El diálogo con el presidente es “cada vez más fuerte”, mencionó.

También resaltó que de parte de los panistas hay la propuesta es adherirse a la compra consolidada.

Domínguez apuntó que López Obrador les pidió sentarse a negociar con Juan Ferrer y confió que a corto o mediano plazo “se va a llegar a acuerdos, ténganlo por seguro”.

Sobre la reunión, López Obrador apuntó en redes sociales: "comimos y tratamos asuntos de interés público con los gobernadores del PAN. Tenemos relaciones de respeto y el deber de trabajar juntos en beneficio de la gente".