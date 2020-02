Continúa crisis de abasto de anticancerígenos en al menos 7 estados

Padres de niños con padecimientos oncológicos aseguraron que continúa la “crisis” de abasto de medicamentos, en al menos siete entidades. Anunciaron para el próximo fin de semana el “cierre” de una garita en Tijuana, Baja California. En caso de seguir la problemática, solicitarían visas humanitarias para buscar la atención de sus hijos en otro país.

Antes de ingresar a la Secretaría de Gobernación (SG), para tener una segunda reunión con la titular de esta dependencia, Olga Sánchez Cordero, los familiares de niños enfermos aclararon que en el hospital infantil de México los han atendido muy bien, pero no hay administración de fármacos en otros nosocomios de Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Guerrero y Baja California.

Por ello exigen información acerca de a qué proveedor comprarán los productos en tanto llega la compra consolidada que hará el gobierno federal. Por lo pronto dijeron que continuarán con medidas de protesta aunque por ahora no tienen claro este punto, luego de que ya “tomaron” el ingreso del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

“Vamos a movilizarnos, todavía no sabemos qué, pero algo haremos. A veces decimos ‘nos ponemos de cabeza, brincamos en un pie’. Digo, no sé qué más se nos puede ocurrir después de tomar un aeropuerto, convertirnos en guerrilleros como Marcos, de Chiapas, y ponernos un pasamontañas y levantarnos en pie de lucha contra el gobierno. No sé a qué extremo vamos a llegar”, dijo.

“Vi que un papá se fue al extranjero (a buscar atención médica). Una medida es comenzar a pedir visas humanitarias y a todos los que estamos aquí pedir refugio humanitario en otro país, porque si no van a llegar los medicamentos en dos o tres meses, los niños no van a aguantar”, señaló Israel Rivas.

Sigue siendo muy complejo el estado de hospitales en varios hospitales del país, puntualizó.

Por ejemplo, en Tijuana no han llegado los medicamentos completos; Oaxaca, a cuenta gotas. Hace rato platiqué con una mamá de Mérida, que la voy a poner aquí en una teleconferencia con la secretaria para que vea la situación tan terrible que están pasando los niños”, dijo Israel Rivas, padre de una menor con cáncer.

Me decían compañeros de Tijuana, agregó en entrevista, que si esto no se regulariza, van a tomar el domingo la garita y harán manifestaciones.

“Tampoco han llegado algunos medicamentos al (hospital) 20 de Noviembre y al Siglo 21, igual en el de Ixtapaluca, para niños con trasplantes y en Guerrero también”, añadió.

Señaló que tras la primera reunión, realizada la semana pasada, no se ha cumplido el pliego de peticiones, aun cuando la secretaria Sánchez Cordero les prometió que el asunto se resolvería en horas.

Aseveró que no ha habido ningún avance en la calidad y garantía de los medicamentos.

“Nos preocupa muchísmo que esta crisis, en lugar de estarse minando, se está volviendo más compleja en el país”, dijo.

Muchos hospitales han prometido que tendrán respuesta los próximos días, es así que se dará plazo de esta semana para esperar respuesta.

Omar Enrique Hernández, otro papá, señaló que la situación no se ha arreglado. “Ellos (los funcionarios) viven en un mundo y nosotros en otro. Aquí vienen papás se varios hospitales en donde no les llegó el medicamento, a pesar de que desde la semana pasada se ve claro que había desabasto”.

Mencionaron además el estado de Guerrero, donde hacen falta “seis (de nueve) medicamentos vitales para este tratamiento”.

Lo mismo hay denuncias de Jalapa, Veracruz, y de Guadalajara, Jalisco.