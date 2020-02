Canadá rechazó avión presidencial; lo consideró pretencioso: AMLO

Solidaridad (Playa del Carmen), QR. Al encabezar una concentración ante miles de quintarroenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó la pretensión de rifar el avión presidencial tras frustrarse uno de sus últimos intentos de venta al gobierno canadiense que, según dijo, declinó el ofrecimiento porque era una aeronave demasiado pretenciosa.

Narró la anécdota para dar por un hecho la celebración de la rifa: "Se le averió el avión al primer ministro de Canadá. Le mandamos a decir pero no le entró porque el avión que se averió es de menor calidad. No tiene tantos lujos, por eso lo vamos a revisar. No se preocupen donde lo van a estacionar, ahí están los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana".

Como parte de su gira por el sureste del país, López Obrador encabezó el acto en el que se presentó el programa de reordenación de las zonas populares de este polo turístico.

En su intervención, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González destacó que Solidaridad pasó de ser uno de los municipios estrella, de los que más aportaban al estado y al país, a enfrentar grandes desafíos por la inseguridad, la pobreza, y rezagos producto del crecimiento desordenado.

En su oportunidad, ante las diversas pancartas que demandaban la regularización de predios en las zonas populares, López Obrador anunció su compromiso ante el "eterno problema de la regularización de la tenencia de la tierra. Ya son muchos años de este asunto. Lo han manipulado, lo han querido utilizar. Como ahora no hay elecciones, los grillos están descansando. Voy a enviar al consejero jurídico, pedirle al procurador agrario y al secretario de desarrollo agrario y urbano que se vengan aquí dos días a la semana. Quiero resolver el problema, pero que se resuelva legalmente".

López Obrador fue más allá en su ofrecimiento y anunció que solicitará al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ayude para que jueces, magistrados y ministros tengan claro que es un asunto legal. Anunció que regresará a Playa del Carmen para entregar las escrituras.

Durante el largo discurso, la alcaldesa morenista Laura Beristáin fue abucheada con fuerza, al punto de que ni su ruidosa banda musical ni los gritos de sus simpatizantes acallaron los gritos de rechazo.

.A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Román Meyer, dijo que se han invertido 425 millones de pesos para reducir la brecha entre las zonas hoteleras y las colonias populares.

Tras describir sus programas sociales, López Obrador explicó el proyecto integral de energía para la península de Yucatán que evitará los apagones y proclamó que ahora el que sea corrupto "se va al carajo". También rubricó su discurso al asegurar que la gente "está feliz, feliz, menos unos desquiciados que se dedicaban a robar porque ya no va a haber robadera".