Sería faccioso castigar a gobiernos que no se adhieran a Insabi: Ejecutivo

A unas horas de que concluya el plazo para la incorporación de los estados al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se castigará a los mandatarios del PAN que no se adhieran, porque “sería faccioso” no entregarles los recursos que les corresponden, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.

“Sería faccioso pensar que no se les van a entregar los recursos si no se adhieren. No somos iguales”, señaló.

A pregunta expresa, dijo desconocer si las grandes farmacéuticas están detrás de los panistas. “No sé, pero influyen mucho”.

Recordó que por los monopolios permitidos en gobiernos anteriores, “las grandes farmacéuticas no podían vender (insumos médicos) porque no tenían permiso, porque vendían empresas favorecidas por el gobierno, monopolios”.

Dijo que la adhesión de gobernadores al Insabi debe ser voluntaria, pero si lo rechazan “tienen que hacerse responsables de que se le de servicio a la población abierta, que no se cobre. De acuerdo con la Constitución, la salud es un derecho, no un privilegio”, subrayó.

Insistió que establecer la gratuidad en el sistema de salud representará un gran avance. “Y esto se puede lograr acabando con la corrupción, como lo estamos haciendo con la compra de medicamentos” y al terminar con las “famosas subrogaciones”.

Recordó que los conservadores han estado muy inclinados a la privatización y por eso “siempre han aspirado a que se cobre la educación, la salud”

Nosotros, subrayó, “tenemos un pensamiento distinto. La salud es un derecho y cualquier persona debe ser atendida”.

Remarcó que a los gobernadores que no se adhieran al Insabi se les otorgará lo que les corresponda, incluso si hay un plan adicional en cuanto a presupuesto.

-¿Cuál es la diferencia de sumarse o no al Insabi? -se le preguntó.

-Que va a haber organización, cooperación, compra consolidada.

En este punto, recordó que hay laboratorios que “tienen sus negocios con gobiernos estatales. Sumarse (al Insabi) significa cómprese medicamentos, todo, en conjunto”.

López Obrador insistió que “hay vendedores de medicamentos que no quieren que haya sistema de compra consolidada y quieren seguirle vendiendo a cada uno de los estados. Además se conocen”.

López Obrador dijo que se tienen que federalizar los servicios de salud por el “desastre” que encontraron.

Subrayó que los mandatarios del PAN tienen hasta las 12 de la noche de hoy para decidir si se adhieren al Insabi.

Informó que en el gobierno analizan, caso por caso si las instalaciones estatales del sistema de salud pasarán al gobierno federal en comodato, y lo que ocurrirá con las deudas de cada entidad en este rubro, porque “esos pagos se tienen que seguir haciendo”.