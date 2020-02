En México no hay ambiente para conflictos: AMLO; sugiere diálogo en UNAM

Ante el paro en distintos planteles de la UNAM, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió la vía del diálogo para llegar a acuerdos. En México, aseguró, no hay un ambiente para conflictos.



Dijo que debe haber manifestaciones de protesta porque ello es propio de la democracia, pero por la vía pacífica, sin violencia, sin el uso de la fuerza bruta.



“Todo se puede resolver si se dialoga, si se llega a acuerdos, si hay tolerancia, si no se usa la fuerza”, señaló durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.



“Además, tiene que haber manifestaciones de protesta, tienen que irrumpir conflictos, porque eso es parte de la democracia. Cómo es en las dictaduras? Pues no se mueve ni la hoja de un árbol de la política y si hay protestas, pues son en silencio, con los dientes apretados”, expuso.



En la democracia , añadió, hay libertades, todos tenemos derecho de manifestarnos, de opinar, de protestar, lo único es que lo hagamos de manera pacífica, con la no violencia.



Recordó que cuando eran oposición fueron innumerables las protestas que encabezaron, siempre de manera pacífica.



Y, por esa vía, subrayó, no hace falta la violencia.



“No es con la fuerza bruta, es con la razón, el derecho”, dijo.