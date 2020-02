Detienen a 'El Lunares', líder de la 'Unión Tepito'

Ciudad de México. Óscar Andrés Flores Ramírez, El Lunares, uno de los líderes de la organización criminal La Unión Tepito, quien logró huir del operativo del pasado 22 de octubre en la vecindad ubicada en Peralvillo 33, fue detenido esta mañana en Tolcayuca, Hidalgo.

En una acción conjunta entre elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se logró la captura de El Lunares, El Lunetas o El Lunar.

La SSC informó que los efectivos dieron cumplimiento a las órdenes de cateo de dos inmuebles ubicados en el fraccionamiento Los Amores de Don Juan Téllez, donde se logró la captura de El Lunares, quien es considerado líder de una facción de la Unión de Tepito, responsable de la venta y distribución de droga y el líder de uno de los grupos más importantes de narcotráfico en la capital del país, organización a la cual se le atribuyen múltiples ejecuciones en la Ciudad de México.

Derivado de labores de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se conoció que El Lunares eventualmente se trasladaba a su zona de confort en inmediaciones de la calle Peralvillo, utilizando disfraces para no ser reconocido por las autoridades, incluso disfrazándose de mujer para pasar desapercibido, además no utiliza un número telefónico personal, sino que utiliza diversos teléfonos celulares que portan sus colaboradores o incluso gira instrucciones a través de sus colaboradores para no utilizar teléfono móvil.

La SSC detectó que El Lunares tiene diversas parejas sentimentales, pero sólo con una de ellas tiene tres hijos, quienes estudian en prestigiosos colegios de alto nivel económico, de igual forma, sus parejas sentimentales se trasladan en vehículos deportivos de lujo y han realizado diversos viajes al extranjero junto con él, como son Nueva York y Los Ángeles.

El Lunares, de 30 años de edad, con fecha de nacimiento 5 de octubre de 1989, quien es originario de la Ciudad de México, cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado, emitida el 30 de noviembre de 2019, por el Juzgado Centésimo Décimo Cuarto de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México.

Tras el operativo realizado, El Lunares cambió su residencia al estado de Hidalgo, desde donde ordena y coordina diversas actividades delictivas en la Ciudad de México, entre las que destacan el tráfico, venta y distribución de drogas, principalmente, así como secuestro, extorsión, cobro de piso y homicidio, entre otros. Además, pretendía iniciar actividades delictivas en el estado de Hidalgo.

Se sabe que El Lunares mantiene una fuerte disputa con el grupo delictivo Fuerza Anti Unión de Tepito; incluso, este último fue el responsable del homicidio de tres de sus familiares y colaboradores, ocurrido el 10 de octubre de 2019 en las inmediaciones del mercado San Camilito en la Lagunilla, hallando los cuerpos sin vida el 14 de octubre, en las inmediaciones de Ecatepec, Estado de México.

El Lunares mantenía una amplia red de protección institucional por parte de autoridades de seguridad pública y cuenta con un grupo de sujetos encargados de su seguridad, los cuales portan armas de grueso calibre y se trasladan en diversos vehículos en convoy, incluso, en inmediaciones de la calle Peralvillo, de la colonia Morelos, y en Tepito El Lunares se trasladaba a bordo de un racer escoltado por sujetos a bordo de motocicletas y cuatrimotos. Además de que mantienen resguardo permanente desde las azoteas de edificios aledaños para vigilar la presencia de autoridades e integrantes de grupos antagónicos.

El Lunares cuenta con diversos departamentos y casas de seguridad ubicados en un mismo condominio, los cuales estaban interconectados de manera interna mediante túneles y pasadizos improvisados, ya que dichos inmuebles son usados como bodegas de droga como cocaína y mariguana.

Flores Ramírez se convirtió en uno de los líderes de la organización delictiva La Unión de Tepito gracias a su alto grado de violencia e influencia en grupos de narcomenudistas, ya que funge como su principal proveedor de droga.

El 22 de octubre de 2019 la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México y de la entonces Procuraduría General de Justicia, implementó un operativo de más de 800 elementos en el inmueble ubicado en la calle Peralvillo, número 33, colonia Morelos, en Cuauhtémoc, donde se logró el aseguramiento de varios departamentos utilizados como bodegas y casas de seguridad.

En ese operativo se hallaron aproximadamente dos toneladas de mariguana, 18 kilogramos de cocaína empaquetados en bloques con cinta canela, una bolsa de cristal, 12 armas de fuego cortas de diversos calibres, siete armas de fuego largas de diversos calibres, diversos cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres, un lanza cohetes, siete granadas de diversos tipos, chalecos balísticos y dinero en efectivo.

De igual forma, en uno de los inmuebles se encontró un altar que corresponde a Palo Mayome o Palo Monte, variante de la religión yoruba aficana, en el que se hallaron restos humanos, 35 mandíbulas, 27 dientes, 36 cráneos y 32 huesos largos humanos que son analizados genéticamente por la Fiscalía General de Justicia.

También se detectó que dichos inmuebles son utilizados como laboratorios clandestinos para el corte de droga y elaboración de dosis para su venta al menudeo, distribuida principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Magdalena Contreras, en la Ciudad de México; y en los municipios de Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México.

El Lunares es creyente y alabador de “Jesús Juárez Mazo”, mejor conocido como “Jesús Malverde”, el santo de los narcos; también es partidario de rituales satánicos, colocando grandes altares en donde utiliza cráneos humanos, incluso ordena el homicidio de integrantes de grupos antagónicos para usarlos como ofrenda, además gusta de poseer animales exóticos entre los que se destacan: Guacamayas, Tucanes y cachorros de Chitas y Leopardos, algunos de estos considerados como especies en peligro de extinción, y es afecto a coleccionar y portar relojes de alta gama y joyería.

Detienen a líderes de la Unión Tepito y los Zetas en Hidalgo y Oaxaca

Líderes de la Unión Tepito y de los Zetas, que opera en la Ciudad de México y en el sur de Veracruz, fueron detenidos en los estados de Hidalgo y Oaxaca, respectivamente, informaron este viernes autoridades policíacas.

En Quintana Roo, en tanto, personal de la Fiscalía General del Estado informó que el fiscal de narcomenudeo fue separado de su cargo y dos servidores públicos más están bajo investigación a causa de la fuga de un reo ocurrida el miércoles pasado.

En Oaxaca, José Carmen “N”, El Conchas, El Pan o El Comandante Reyes, fue detenido e identificado como presunto jefe regional del cártel de Los Zetas en la zona limítrofe de Veracruz y Oaxaca, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de éste estado (SSPO).

El secretario de Seguridad Pública oaxaqueño, Ernesto Salcedo Rosales, aseguró que tal arresto fue posible gracias al trabajo de inteligencia.

También el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, hizo declaraciones al respecto, al apuntar que “gracias al apoyo del gobierno de Oaxaca se logró la detención de José Carmen “N”, El Comandante Reyes quien mantiene presencia en 12 municipios del Sur de Veracruz”.

Fuga de reo en Quintana Roo será investigada

Por la fuga del reo, el pasado miércoles, Brian “Z”, presunto líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación en Cancún, de la zona de separos a través de la ventana de un baño, ya fueron separados de su cargo del Fiscal de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, (FGE), y al menos otros dos servidores públicos están bajo investigación por parte de la Vice Fiscalía de Asuntos Internos de la FGE que, informó, ya integra una carpeta de investigación.

De igual manera se iniciarán los procedimientos administrativos disciplinarios ante el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado por la fuga del detenido identificado como Brian “Z” quien ya se busca en todo el estado y el territorio nacional en colaboración con autoridades estatales y federales.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca, se reunió con Comandantes de la Policía Ministerial de la entidad para informarles sobre el nuevo sistema de evaluación de desempeño, el cual se aplicará a todos los elementos y servirá para detectar las necesidades de cada una de sus áreas; al tiempo de analizar, con base en los resultados, su desempeño y ello definirá su permanencia en sus respectivos cargos.

Bajo este protocolo y con todas estas medidas, habrá total transparencia en las asignaciones a las comandancias de todo el estado.

El pasado lunes Brian fue detenido, junto con otras dos personas, en la región 235 en posición de armas de fuego y drogas.

Al presunto líder del CJNG se le atribuye la muerte de tres personas, en días pasados, entre ellos un jugador de fútbol americano.

(Con información de Notimex)