No apoyo leyes que criminalicen, resalta López Obrador

Al deslindarse de los borradores de la reforma judicial que circularon hace nos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que no apoya leyes que criminalicen.

Afirmó que se enteró de las existencia de esos borradores porque leyó en un periódico que lo consideraban autoritario, casi dictador. “Ahí me entero que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos. Hicieron un escándalo, pero no la he visto, no la conozco, entonces no tiene nada que ver con nosotros”.

Nuestros adversarios creen que “somos iguales que los gobernantes de otros tiempos. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos la falta de democracia”.

Recordó que la facultad de presentar iniciativas de reforma de ley corresponde al titular del Ejecutivo y a legisladores.

Insistió que no va a censurar a nadie.. “No lo hemos hecho. A diferencia de los conversadores tenemos ideales, principios y nos importa mucho aplicar el principio de que la política es un imperativo ético. Nos Importa la moral pública”.

Subrayó que no está acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano. “Yo doy la cara: tengo diferencias con el conservadurismo”, cuya doctrina, sostuvo, “es su hipocresía”.

López Obrador apuntó que “hay quienes por falta de información nos confunden y hay quienes, porque tienen posturas distintas, inventan, difaman, con la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia si no mancha, tizna”.

También se pronunció porque se mantenga el debate de las ideas sin faltar el respeto a nadie.