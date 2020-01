AMLO: no se prohibirá ingreso de religiosos a estaciones migratorias

No se prohibirá el ingreso de religiosos y de organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ofreció que si se cometió alguna infracción con la emisión del oficio del Instituto Nacional de Migración que ordenaba esa suspensión temporal –documento que ayer mismo fue desconocido por Gobernación-, la Secretaría de la Función Pública lo investigará porque “no hay impunidad. El que cometa un ilícito tiene que ser castigado, sea quien sea”.

Prohibido prohibir “casi en todo. O sea, es convencer, persuadir. Nada de medidas coercitivas. No somos conservadores. Antes así se actuaba, por eso calienta cuando nos quieren confundir.

“¡Cómo se imaginaban que nosotros vamos a dejar sin poder asistir a un albergue a religiosos, a miembros de organizaciones sociales! No, si aquí estamos dando la cara todos los días”, señaló.

Desde Palacio Nacional, ordenó a Francisco Garduño, titular del INM, que “no tienen por qué impedirle a nadie” el paso. “El que nada debe, nada teme”.

-¿El INM se mandó solo? –se le preguntó.

-Hay inercias. Cómo se termina de la noche a la mañana con un régimen autoritario. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es importante estar aquí para corregir si hay abusos de inmediato”.

A pregunta expresa, el presidente señaló que las críticas por la política implementada en la frontera sur no le hacen pensar que sea incorrecta. Aseguró que no se va a pelear con el diputado Porfirio Muñoz Ledo por discrepar en el tema.

“Lo respeto y a cualquier otro ciudadano, escritores, periodistas… nada más que estamos haciendo lo que consideramos conveniente para el pueblo y para la nación. No hay ningún problema”.

López Obrador insistió que respeta mucho a los críticos, sean liberales o conservadores. “Tenemos una política definida que nos ha dado resultado”, si no fuera así, “la gente estaría inconforme”.

Desde luego, reconoció, “uno no es monedita de oro y eso hay que entenderlo. Si yo me voy a enojar porque me critican, porque no están de acuerdo, si me voy a alterar, tendría yo, ahí sí, afanes autoritarios”.