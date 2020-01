Se resolverá situación del Instituto Nacional de Neurología: Alcocer

Ciudad de México. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “ha habido periodos difíciles, en los cuales se dejaron abandonadas acciones”, y el rechazo de su director a la gratuidad “emerge cuando más se necesitaba profundizar, no en la investigación, sino de atención a los mexicanos, a la gente que adolece de estas enfermedades especializadas”, señaló el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Agregó que a eso no les había prestado atención, a pesar de que se había dado de manera progresiva, “no sólo en lo administrativo, sino en el desarrollo de personal especializado para tratar estas enfermedades que son, como todas las de los institutos, muy puntuales”.

En entrevista al salir de Palacio Nacional, el funcionario confió que esto se resolverá. “Si bien tiene años en que ha habido estas diferencias, la investigación por ejemplo ahí tiene que ser con más solidez y, desde luego, también la atención médica que se está limitando.

“Los que se atienden, en términos muy generales, se atienden bien pero no se les da oportunidad a muchos. Y tenemos una deuda, en ese tema como en otros hospitales”.

Alcocer, por otro lado, resaltó la libertad de los gobernadores de adherirse o no al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero “es una solicitud que tarde o temprano van a ver que tiene bondades. Yo veo que ya está la mayoría, y vamos tener un censo general (con ellos). Con los que no -alguien lo dijo- hay estados que lo están haciendo bien, pues adelante, no hay problema, al contrario”.

Manifestó que tanto con mandatarios como secretarios de salud estatales mantienen comunicación, porque “no hay aquí partidos, no hay acciones de a ti, sí y a ti, no”. Adelantó que mañana y pasado tendrá reunión con representantes de los gobernadores que aún no se adhieren y que básicamente son del PAN.