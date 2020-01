Se aviva pugna en Morena entre Polevnsky y Ramírez Cuéllar

Martes 28 de enero de 2020. El conflicto interno en Morena se avivó ayer, luego de que Yeidckol Polevnsky desconoció a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente del partido y anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el sexto Congreso Nacional Extraordinario, citado con una convocatoria plagada de irregularidades , afirma, y dónde las decisiones se tomaron con alquimia .

Polevnsky no le contestó ayer el teléfono al diputado federal. No he tenido tiempo , argumentó, y sostuvo que el domingo el ex dirigente de El Barzón era inelegible e incluso lo llamó a no ahondar en la ilegalidad y desistirse de convocar a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para este miércoles.

Yo tengo la legalidad de mi parte. Yo soy presidenta estatutaria de Morena. Mi amigo Alfonso no tiene facultades para convocar al CEN. Sería ilegal. Si quiere nos podemos tomar un cafecito, para que sepa de qué lado quiere estar. Alguien debe estar detrás de él moviendo , dijo al inicio de una reunión del CEN con los secretarios que le son afines.

En el encuentro, al cierre de esta edición, se definía la ruta jurídica para impugnar el congreso del domingo y Polevnsky refirió que se documentan las presuntas irregularidades del encuentro, entre otras habló de la supuesta falta de quórum, que fue citado por consejeros y no por los consejos estatales, la votación de externos y la designación de Enrique Dussel como titular de la Secretaría de Formación, sin ser militante de Morena.

Antes, Ramírez Cuéllar acotó que él es el presidente de Morena, como resultado de una elección que tiene solidez, fue contundente y respetó el estatuto del partido. La elección fue unánime y esa contundencia vale .