Neurología defiende contrato privado; rehúsa ofrecer servicio gratuito

Ciudad de México. De los 23 institutos y hospitales de alta especialidad, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) es el único que no se ha adherido a la propuesta de ofrecer servicio gratuito, por preservar un contrato de 622 millones de pesos con una empresa privada, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que “hay un director de un instituto de salud que no quiere la gratuidad” y lo convocó a que “recapacite, porque tienen ahí contratos por 600 millones de pesos de servicios y de medicamentos desde hace tiempo".

“Ya se termina todo eso y ojalá y de manera voluntaria se adhieran al plan todos, y nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, que todos cooperen para que salgamos adelante”, citó en Palacio Nacional.

López-Gatell abundó que el instituto, a cargo de Miguel Ángel Celis López, no aceptó adherirse por mantener un contrato de abastecimiento –de medicinas y en algunos casos de material y equipo quirúrgico- de la empresa Phoenix, por 622 millones de pesos, vigente hasta noviembre de este año.

Al presentar el reporte semanal del Pulso de la Salud, el subsecretario resaltó que el INNN quiere mantener ese contrato, mientras el gobierno federal insiste en el diálogo porque “queremos que todo mundo entre con el convencimiento de que estamos haciendo un bien para la población".

“Si un instituto en particular no visualiza eso, pues nos habla de la importancia de que se identifiquen claramente las prioridades; para nosotros la prioridad es la salud y no los contratos o los negocios”, subrayó.

El funcionario resaltó que la mitad de los institutos y hospitales de tercer nivel tienen contratos con distintos proveedores, y en algunos casos se pueden cancelar. “Lo vamos a ver caso por caso, los contratos no hay razón para conservarlos porque no hay penalización económica para las instituciones, en otros casos sí es complejo”.

Insistió que con su adhesión, todos los demás institutos quitan las cuotas de recuperación para formar parte de modelos integrales que “nos permitan tener un sistema gratuito”.

Resaltó que los contratos establecidos en el pasado fueron en “la lógica del mercado de que los privados lo hacen mejor o que son más eficientes. Lo que queda claro –y se ha demostrado- es que eso lleva a fragmentación del esfuerzo, lleva a sobreprecios, no garantiza necesariamente la calidad; no quiero decir que todos los servicios sean malos, pero no lo garantiza, y hay muy pobre capacidad del Estado mexicano de rastrear cuál es la calidad de ese servicio”.

Por eso, “estamos empeñados en quitar ya esos esquemas de subrogación, no solamente para los servicios de farmacias integrales, sino para varios otros servicios… No vamos a poner en riesgo la continuidad de operaciones de la salud, pero tampoco nos vamos a quedar atados de manos contemplando este sistema que nos parece completamente desfavorable para proteger el interés público en salud y en las finanzas”.

Gustavo Reyes, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, explicó que el contrato del INNN fue firmado en 2017 con la empresa Phoenix, y con una vigencia por tres años.

Desde Palacio Nacional recordó al personal del Instituto que por ello no debe haber desabasto de medicamentos, de materiales de curación, de reactivos para laboratorios, para el diagnóstico de enfermedades y tampoco para los servicios de mantenimiento de equipos.

“No deberían estar descompuestos los elevadores, por ejemplo, no deberían estar descompuesto los equipos esenciales en particular en el Instituto Nacional de Neurología como los tomógrafos, los resonadores, etcétera.

Señaló que el servicio tiene un monto máximo de más de 650 millones de pesos en el periodo, por lo que, insistió, “debería cubrir los medicamentos que habitualmente se utilizan en el instituto”.