Falso, que no haya recursos para pagar a trabajadores de Insabi: Ferrer

El director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, señaló que el gobierno federal ha turnado a los estados los recursos para el pago de salario a los trabajadores del sector, por lo cual deben garantizarles los contratos laborales. Es “falso” que no se le haya hecho la transferencia, dijo.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que en las protestas afuera de hospitales e institutos de salud lo señalen por los cambios que está implementando en el sector, ante la molestia de quienes tienen negocios de venta de insumos.

Resaltó que para la administración de hospitales “se está buscando” que a civiles con el distintivo de la honestidad, tras señalar que antes esas instituciones estaban “tomadas” y hasta tenían emblemas de las empresas.

Ferrer recordó que las 32 entidades tienen alrededor de 10 mil 381 trabajadores de la salud, y si hay despedidos, “deben ser indemnizados conforme la la ley”.

Reiteró en la conferencia de prensa del presidente que el gobierno federal basificará a lo largo del sexenio a 80 mil trabajadores de la salud; este año serán alrededor de 17 mil.

Cuestionado sobre la posibilidad de que las fuerzas armadas pudieran administrar farmacias, el mandatario federal señaló que no, “porque ellos ya tienen sus tareas”, pero aprovechó para externar su pésame a los familiares de los cinco soldados que ayer perdieron la vida en un accidente en Ixtlán de Juárez, Oaxaca”.

A propósito de las protestas, cuestionó que en algunos hospitales han puesto cartulinas para “echarme la culpa “a mí de manera inmoral los que tienen los negocios de la venta de medicinas y cobro de cuotas”.

Están muy molestos, sostuvo, pero “se tiene que limpiar la corrupción y ya saben como somos de perseverantes, no es que se me va a quitar y vamos a volver a lo de antes. No, lo que se tiene que entender es que ya cambió la realidad. Es un cambio profundo y muy inesperado”, afirmó.