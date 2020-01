Cédula de identidad no se cancela, sólo entra en pausa: Sánchez Cordero

Ciudad de México. El proyecto para expedir una cédula de identidad no se cancela, se coloca en una pausa en tanto se analizan alternativas para avanzar en esta materia, señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de recibir la instrucción presidencial de no insistir al Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la solicitud de facilitar los datos biométricos contenidos en el padrón electoral.



“Esa es su instrucción, que no insistamos en la base de los biométricos. Nosotros pensamos que tenemos la instrucción constitucional y legal para darle a los ciudadanos precisamente su cédula de identidad porque, por ejemplo, el INE no se la podrá dar a todos los menores de 18 años”, comentó en entrevista.



La secretaria subrayó que corresponde a la dependencia a su cargo expedir la citada cédula.



“Pero estamos en un impasse, vamos a ver posteriormente; ya tenemos la instrucción del presidente, entonces vamos a ir caminando lentamente con esto”, dijo.



Destacó que Gobernación tiene convenios con distintas dependencias que cuentan con datos biométricos de los ciudadanos, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste.



Mencionó que incluso el SAT está tomando datos biométricos de los contribuyentes, a partir de un convenio con la Secretaría de Gobernación. “Entonces podemos ir avanzando”, dijo.



En otro tema, la secretaria defendió la libertad de expresión del subsecretario de Gobierno de la Segob, Ricardo Peralta, quien en la víspera emitió diversos mensajes, a través de su cuenta de Twitter, en los que ponderaba la opción de ignorar críticas.



“ Cada quien tiene la libertad de expresarse. él ya explicó en dos entrevistas, y es un tweet personal”, dijo ante la pregunta de si estas expresiones no significaban una confrontación de la Secretaría con eventuales interlocutores.