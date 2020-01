Se realizará campaña de protección animal, anuncia AMLO

Al igual que la campaña que realiza el gobierno federal para mejorar la alimentación en la población, se buscará hacer una más para promover el cuidado de los animales, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que es mejor convencer que imponer.

Durante su conferencia diaria, al ser cuestionado sobre las acciones para cuidado de los animales, el mandatario pidió al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, que coordine los temas que tienen relación con el Poder Legislativo, pero insistió que lo importante es convencer con campañas más que con otro tipo de medidas.

“Lo importante sería tomar en cuenta todas las opiniones, no imponer nada, convencer, persuadir, por eso la posibilidad de convocar sobre un diálogo sobre el tema a todos, como foros, y recoger la opinión de la gente. No imponer nada, nada por la fuerza, ni siquiera porque existe un partido que tiene mayoría y se puede”, indicó el mandatario.

En caso de que no haya acuerdos, entonces sí planteó recurrir a otras opciones y “pedirle la opinión a la gente, hay muchas maneras”.

Como ejemplo, expuso el caso del etiquetado, el cual dijo que logro algunos acuerdos entre las empresas, pero afirmó que la campaña para mejorar el consumo de alimentos puede ser más importante que la nueva norma.

También, señaló que es mejor hacer consciencia del daño de las drogas, al utilizar todos los espacios en tiempos oficiales para orientar sobre este tema.

Gracias a campañas similares, dijo, las nuevas generaciones tienen una concepción distinta del cuidado de las tortugas.

Sobre el cuidado al medio ambiente, afirmó que su gobierno pone “por delante la protección al medio ambiente y a la salud del pueblo, esto está por encima de metas de crecimiento o metas de carácter material. Lo mejor es buscar el equilibrio, con desarrollo sustentable. Nosotros no queremos crecer por crecer, eso no lo vamos a hacer”.

Garantizó que no habrá tolerancia para quienes destruyen el territorio o lo contaminen, lo cual, aseveró, “no es teoría, es práctica: dijimos no al fracking, no a transgénicos, no a concesiones mineras a diestra y siniestra. Y no ha habido”.

Aunque adujo que sus adversarios piensan que son todos iguales, defendió que su administración ha iniciado la siembra de árboles con Sembrando Vida, mientras que el Tren Maya se construye sobre las vías que ya están construidas, y por la carretera, sin afectar ejidos ni quitarle sus tierras a campesinos.

Llamó a quienes se oponen “por desinformación o mala fe”, a que recorran la ruta del tren maya.

Frente a las críticas que hacen opositores a su gobierno, planteó la posibilidad de hacer las conferencias “mañaneras” hasta los sábados y domingos, paro no dejar espacio a la desinformación, ya que afirmó que los viernes, al concluir su conferencia de prensa, comienza la manipulación.

Por su parte, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, explicó en Palacio Nacional que el 80 por ciento de gasolineras dan litros de a litro, pero el 20 por ciento restante tiene problemas.

Es en aproximadamente un 7 por ciento en las que se han localizado “rastrillos”, con dispositivos electrónicos que les permite manipular las mediciones de las bombas, ante lo cual convocó a los consumidores a seguir avisando de las irregularidades de dichos casos, y le tocará a la Fiscalía determinar si hay una coordinación entre proveedores o gasolineras para cometer dichas irregularidades.