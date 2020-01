Rechaza Monreal manifestarse sobre proceso interno de Morena

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, rechazó hablar u opinar sobre el proceso interno de su partido en la renovación de la dirigencia nacional, sólo deseó que todo se resuelva pronto.

Al concluir el acto de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto, en entrevista se le pidió a Monreal su opinión sobre la renovación de la presidencia de su partido, resaltó: “Hoy ratifico que no me voy a involucrar y que estoy alejado de la vida partidaria, que no voy a entrometerme y que no voy a opinar nada sobre Morena”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, abundó: “Tengo respeto por las mujeres y en este caso las mujeres de Morena, tengo respeto por Yeidckol Polevnsky, tengo respeto por Bertha Luján y tengo respeto por Claudia Sheinbaum, por las tres tengo respeto y no me voy a meter”.

Ante la insistencia, el morenista abundó: “Morena sigue estando en lo más profundo de mi corazón y no me voy a involucrar, por eso mismo no voy a opinar, ni nadie está autorizado para que pueda expresar a mi nombre alguna posición”.

A su vez, Martí Batres, quien fue el fundador y presidente de Morena, tampoco quiso abundar en el tema, se limitó sólo a hacer un llamado a la unidad a los militantes de ese partido. Deseo, dijo, que haya unidad, unidad y más unidad. “No estoy participando en el proceso interno, no estoy involucrado en dicho proceso. Pero, sí deseo que haya unidad, muy importante para enfrentar los retos que tiene Morena”.