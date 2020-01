Gobernadores del PAN presentarán en Conago alternativa a Insabi

Este martes, en el marco de la Conago, los gobernadores del Partido Acción Nacional presentarán la propuesta alterna al Insabi para darle viabilidad al la salud de la población en el país, en la cual se garantizará la calidad, cobertura y la gratuidad con viabilidad financiera, señaló su líder nacional, Marko Cortés.

Dijo, en entrevista con los medios, que se buscará que los gobernadores de otras fracciones políticas se sumen a esta propuesta para que el Gobierno federal la haga suya y así garantizar un servicio médico para todos los mexicanos con la cobertura de servicios que ofrecía el Seguro Popular.

Cortés pidió que el presidente se disculpe con los participantes de la Caravana por la verdad, y por los insultos que ha expresado contra ellos. “No podemos permitir que le presidente fomente la polarización y el encono, porque ello provoca violencia”, señaló.

Dijo que 2019 es el año más violento, lo cual pone en evidencia que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado, pedimos que deje de echar culpar, asuma su responsabilidad y brinde seguridad. Debe reconocer que no funciona la estrategia y debe escuchar a todas las voces, indicó en entrevista en la sede nacional del blanquiazul. Se comprometió a pacificar al país y no lo ha logrado, señaló.