Distribuidoras de medicinas no quieren dejar de robar: AMLO

Monterrey, NL. Aunque quienes controlaban la distribución de los medicamentos no quieren dejar de robar , ahora se tienen que acostumbrar a la nueva realidad , sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien garantizó que el nuevo sistema de salud pública funcionará en su totalidad porque cuando hay voluntad política se puede todo .

Durante el cierre de su gira de trabajo de este fin de semana, con un acto masivo en la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León –junto al gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, quien fue recibido con abucheos y rechiflas–, llamó a las autoridades locales a no satanizar los subsidios, ya que cuando se aplican para disminuir costos de transporte público están justificados.

Frente a más de 3 mil regiomontanos que se dieron cita en el principal punto de encuentro de esta ciudad, el jefe del Ejecutivo federal ofreció un balance de los programas sociales, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro.

Acompañado de las secretarias del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de Bienestar, María Luisa Albores, así como del jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, el mandatario explicó que hay una polémica en torno a las acciones encaminadas al sector de salud, porque era una de las áreas donde también se filtró la corrupción.

“Se robaban –y eso indigna mucho– hasta el dinero de las medicinas, lo que se tenía que utilizar para curar a los enfermos. Gente ambiciosa, sin escrúpulos. Pensaron que iba a seguir lo mismo y quisieron jugar a las vencidas, chantajear al gobierno, que no iba a haber fármacos y siguen todavía con lo mismo: que no va a haber medicinas para los niños con cáncer. Pero claro que hay”, indicó ante una asistencia conformada principalmente por beneficiarios de distintos programas sociales.