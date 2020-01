Participantes de Caminata por la paz critican a AMLO

Ciudad de México. Las organizaciones y víctimas participantes en la Caminata por la verdad, paz y justicia realizaron esta tarde una jornada de actividades culturales en la Estela de Luz, de cara a la marcha que realizarán este domingo, de ese mismo punto a Palacio Nacional, y señalaron que la investidura presidencial que Andrés Manuel López Obrador quiere defender no es un objeto que deba guardarse para resguardarlo del dolor de quienes han sufrido una pérdida.

El poeta Javier Sicilia, uno de los compañeros-organizadores de la caminata, señaló nuevamente que la movilización se realizará aunque el mandatario no la reciba, y consideró que esa decisión por parte del mandatario no es un acto de desdén al Movimiento por la paz con justicia y dignidad, sino a todo el país.

“Si esto le parece un show (al Presidente), que lo explique, nosotros simplemente decimos que el horror del país, la sangre, la violencia, no son un show. La investidura presidencial no es para guardarla en una urna, es para que acoja a la nación entera, y sobre todo el sufrimiento de los más desesperados, que son las víctimas, y a la nación entera, porque el sufrimiento de ellos es el sufrimiento de toda la nación. Para eso sirve la investidura, no para guardarlas en vitrinas”, enfatizó Sicilia.

Por su parte, el poeta David Huerta —recientemente galardonado con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2019– lamentó que ya ha quedado claro que López Obrador “no se va a ocupar directamente (de atender las demandas de la caminata), que ha delegado en otros funcionarios de gobierno la atención de las víctimas. Es un problema inmenso que merecería la atención del Presidente de la República pero él ha juzgado que no debe ocuparse, así que se hará lo que se pueda”.

En el acto estuvieron presentes familiares de personas desaparecidas, muchas de las cuales fueron victimizadas desde los sexenios de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, quienes señalaron que participar en esta caminata es para ellos un acto de fuerza para reafirmar su voluntad de buscar a sus seres queridos.

Las actividades culturales se extenderán hasta las 19 horas de este sábado y en ellas habrá música, danza, lectura de poesía y talleres.