López Obrador agradece a Heineken por abrir sus puertas a jóvenes

Monterrey, NL. Al retomar la gira que realiza en distintas plantas laborales donde se capacitan becarios del programa Jóvenes construyendo el futuro, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas del país a tener utilidades razonables y pensar en las y los trabajadores, así como no caer en “robos, atracos e influyentismos para hacer y deshacer”.

Durante una visita a la planta de la cervercería Heineken, en Monterrey, Nuevo León, sostuvo que dicha empresa tiene una dimensión social, entre otras acciones, por abrir sus puertas para la capacitación de aprendices como parte de este programa.

Frente a los directivos de la cervecera, y del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el tabasqueño llamó a “que las empresas tengan en una dimensión social, que como cualquier negocio se piensen en la utilidad razonable, no en el atraco, no en el robo, no en el influyentismo para hacer y deshacer, sino en la utilidad razonable, por tratarse de un negocio, esto es legítimo. Pero al mismo tiempo que la empresa piense en los trabajadores, que son el alma de la empresa. Y que se piense también en el medio ambiente”.

El Presidente señaló que este programa social tiene especial relevancia porque los tutores no sólo transmiten conocimiento, sino también se ocupan de orientarlos para que mantengan principios y valores.

“El principal problema de nuestro país, era, porque ya no es así, la corrupción. Porque se pensaba que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, por eso nuestro país no progresaba”, apuntó.

Al agregar que en los países donde no hay corrupción, tampoco hay pobreza, inseguridad o violencia, indicó que por ello “el propósito es purificar la vida pública de nuestro país, es lo que se ha iniciado para que ese sueño se convierta en realidad”.

No obstante explicó que tampoco se tiene que importar una cultura distinta, porque ya hay valores en las familias y en las comunidades mexicanas.

Otro de los objetivos del programa dijo, es que ningún joven se quede sin oportunidad de trabajar o estudiar “para alejarlos de la tentación y que no sean enganchados, que las bandas que se dedican a la violencia que no tengan un ejército de jóvenes que pueden ser reclutados para cometer ilícitos, para tomar el camino de las conductas antisociales. Lo queremos quitarles a los jóvenes, quitar, metafóricamente, el agua al pez. Que no tengan como reclutar jóvenes”.

Recordó que en 2020 se incrementará la beca que reciben como parte de Jóvenes construyendo el futuro a 3 mil 748 pesos al mes. Aumentará “poquito porque es bendito”, y llevará su firma, de puño y letra, aunque le lleve mucho tiempo hacerlo.

Momentos antes, Etienne Strup, CEO de Heineken México, detalló que la empresa ha invertido 2 mil millones de dólares en los últimos cuatro años en el país, y planea invertir otros 500 millones en 2020, en busca de ser sustentable con uso de energía renovable.

Afirmó que en 10 años redujeron 30 por uso de agua, y de las 30 plantas en el mundo, es donde más se cuida el recurso, por lo que los ingenieros mexicanos capacitan ahora otras plantas.