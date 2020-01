AMLO se compromete a impulsar empresas en el país

Monterrey. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a impulsar a las empresas del país, y recordó, durante un encuentro con becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la sede de la cementera Cemex, en Monterrey, Nuevo León, que para las obras que desarrolla la administración federal, se requerirá concreto y otras materias primas.

Más tarde, en entrevista, aseguró que ya se resolvió el desabasto de medicamentos, pero lo que persiste es una campaña en contra del gobierno “por parte de una empresa, de quienes no quieren dejar de robar, y de algunos medios de comunicación”.

Este sábado, el mandatario acudió a la sede de Cemex que cumple cien años de existencia, donde se reunió con aprendices del programa social próximos a concluir su año de capacitación, y recordó que todos recibirán un certificado de capacitación firmado por él.

“Ningún profesionista tiene un certificado por el presidente. Está firmado por el rector o incluso por el gobernador, pero ustedes tendrán un certificado firmado por el presidente”, apuntó el tabasqueño.

Junto al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, y a Rogelio Zambrano, presidente del Consejo de Administración de la cementera, el Jefe del Ejecutivo federal confió que los becarios encontrarán pronto oportunidades laborales, ya que ante la firma del tratado de Libre Comercio, comentó que ya está llegando mucha inversión extranjera y nacional que generará más empleos; “van a mejorar mucho las cosas en el país”.

Tras aceptar la invitación del empresario para inaugurar próximamente su nueva ampliación en Puebla, lo que la convertirá en la planta de grande de esta empresa, López Obrador se comprometió a mantener el impulso a la industria nacional.

“Vamos a seguir impulsando el desarrollo de las empresas de México. Si queremos crecer, para hacerlo rápido, es cosa de impulsar la industria de la Construcción, porque tiene un efecto multiplicador, se hacen las obras, caminos, calles, se introduce drenaje, escuelas, hospitales, se hacen las obras que faltan, y al mismo tiempo se generan empleos”.

Al señalar que la industria de la construcción es la que más empleo genera, consideró este rubro como fundamental en el desarrollo del país.

Recordó el caso de Oaxaca donde se han hecho caminos de concreto al otorgar los recursos de manera directa a las autoridades locales, mientras antes las obras era un barril sin fondo.

Esas obras, dijo, “requieren cemento, y así muchas otras que se están impulsando, Imagínense cuánto cemento se va a consumir en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en los mil 500 kilómetros de vía férreas para el tren maya, cuán se está usando y se seguirá usando en el construcción del nuevo nuevo aeropuerto en Santa Lucía”.

También ejemplificó el proyecto del istmo de Tehuantepec que unirá al Pacífico con el Atlántico, ya que se deberán ampliar puertos, así como desarrollo de vías, lo que demandará “cemento y materia prima” que produce tanto esta empresa, como otras más asentadas en el país.

Persiste campaña de empresa farmacéutica.

Tras las quejas de padres de familia de menores con cáncer, quienes denunciaron desabasto de medicamento para este padecimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya quedó resuelto el problema, pero se mantiene una campaña en contra del gobierno por parte de la empresa que controlaba el fármaco.

“Ya lo resolvimos, hay abasto, y les digo a los padres, a las madres, y a las niñas y niños con cáncer, que nosotros vamos siempre a estar atentos que no les falte medicamentos. Ya tenemos medicamentos, lo que hay es una campaña de esta empresa, de los que no quieren dejar de robar, y de algunos medios de comunicación, no todos”, indicó este sábado.

Reiteró que dicha empresa “quiso chantajearnos no surtiendo, no abasteciendo, y pensó que con eso nos iba a poner a temblar y que no íbamos a resistir las presiones”.

Además, descartó enviar una iniciativa preferente antes de iniciar el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que da inicio el 1 de febrero. “No hace falta”, aseguró, a la vez que confió que pronto se apruebe el elevar a rango constitucional las pensiones para adultos mayores.