Jaime Nieto: el Presidente, con todo el derecho a investigarnos

Viernes 24 de enero de 2020. En el Hospital Infantil de México Federico Gómez estamos totalmente abiertos para la investigación ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó su director general, Jaime Nieto Zermeño, luego de que el mandatario federal instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir una indagatoria que esclarezca la responsabilidad de los directivos en el desabasto de fármacos para niños con cáncer.

El Presidente tiene todo el derecho de investigar y ver las cosas , aseguró.

En entrevista con medios de comunicación, insistió en que no tiene contratos con la empresa farmacéutica Pisa, sino con su filial Safe.

Además, justificó la ampliación de un contrato por tres meses, porque así nos lo autorizó la Secretaría de Salud (Ssa), en lo que se arregla la compra consolidada, que no es tan sencillo .

Nieto Zermeño añadió: yo no he decidido; estoy cumpliendo órdenes y formó parte del equipo institucional del país para dar servicio. Si se vence el contrato, no puedo quedarme sin poder comprar. Consultamos y recibimos la autorización para ampliar ese porcentaje, que la ley lo permite para dar tiempo a que entremos a la compra consolidada .