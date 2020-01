Defiende AMLO contención de migrantes a manos de Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la actuación de la Guardia Nacional para la contención de migrantes, y aseveró que las agresiones de los uniformados fue “un hecho aislado el primer día”, por lo que “se ha resuelto bien” el problema.

“Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la Fuerza y nada más aguantando”, señaló durante la conferencia de prensa matutina.

-Hay imágenes en el sentido de que sí se está utilizando la Fuerza, le comentó una reportera.

-Pues yo no las he visto. Realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo.

-Les han lanzado (a los migrantes) gas lacrimógeno, le señaló otra reportera.

-En algunos casos, el primer día, hubo un hecho yo diría aislado.

-Ayer también, Presidente, le dijeron otros comunicadores.

-Si, puede ser pero es mínimo. No hemos tenido afortunadamente lesionados. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien, respeto otros puntos de vista.

El Presidente se dijo dispuesto a revisar las imágenes acerca del operativo encabezado por la Guardia Nacional.

Aunque los reporteros le hicieron énfasis en el uso de toletes y gas lacrimógeno para impedir el avance de los migrantes, el mandatario refirió que el caso fue analizado esta mañana, dentro de la reunión del gabinete de seguridad.

“Hoy lo hice y yo no digo mentiras. Puede ser pero todos los días estamos recomendando, hoy lo hice. Plantee en la mesa ‘muy bien, lo más importante es que se respeten los derechos humanos, que se cuide que no haya heridos.

“Le dije al secretario de la Defensa: transmitan al general Vicente, encargado de esta acción, mi reconocimiento por no utilizar la fuerza.

“Le dije al general Bucio (jefe de la guardia nacional): haga lo mismo con los oficiales; le dije al secretario de Relaciones Exteriores: cuiden la seguridad hasta de los regresos asistidos, cuiden que no vaya a haber un accidente”.

Precisó que han sido repatriados más de 1000 migrantes y reiteró que la reciente caravana se formó por el “engaño” de dirigentes hondureños a la población, acerca de un supuesto paso libre por México. Es decir, dijo, no es un movimiento espontáneo sino con intencionalidad política.

Destacó que aunque el gobierno mexicano ha ofrecido empleos y protección a través de la figura de refugio esta no ha sido aceptada.

El mandatario fue reiterativo en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, incluso mencionó que se cuida también la seguridad en el retorno asistido.

“Se están regresando en avión de Tabasco, en autobús de Tapachula; que no falten los medicamentos, la atención médica.

“Nos dieron el informe, de que querían Refugio, un dirigente mexicano planteó eso, que querían Refugio.

“Se dijo: si , hay Refugio (pero) no quisieron”.

Comentó que incluso para evitar provocaciones se decidió que la Guardia Nacional no estuviera en la orilla del Río, por las piedras que hay ahí.

“Se está actuando con mucha responsabilidad; nuestros adversarios, corruptos, quisieran que nos fuera mal, y muchos medios de comunicación obedecen a esos intereses quisiera ver las imágenes de la guardia nacional que le estuviera pegando a un niño, a un anciano.

“Nooo! Pero no es un asunto de imagen, un asunto de convicciones , de protección de derechos humanos. Ya se terminó la época que el Estado era el principal violador de derechos humanos”, subrayó.

GN detiene avance de migrantes centroamericanos en Chiapas





Suchiate, Chiapas. 23 de enero de 2020. Unos dos mil migrantes centroamericanos ingresaron esta madrugada al país por el río Suchiate, a dos kilómetros de distancia del puente internacional Rodolfo Robles. Tras atravesar el río, tomaron la carretera que conduce a Tapachula. Horas más tarde, entre jaloneos, gases lacrimógenos y momentos de tensión, agentes de la Guardia Nacional frenaron el avance de la caravana en la carretera federal entre Ciudad Hidalgo y Tapachula.

Abrir todos los foros en Cámara de Diputados

El presidente dijo, por otro lado, que respeta la posición del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien ha criticado la Politica Migratoria reciente.

“Si hay política de Estado, claro que sí, para que se cumpla con las leyes que haya estado de derecho”, dijo.

Ante el episodio de que la propia bancada de Morena no le permitió tomar la palabra, al diputado Muñoz Ledo, el presidente dijo que eso es un asunto de legislativo.

Señaló que el legislador en referencia es una persona con mucha experiencia que ha llevado a la práctica la convicción de que la libertad es un derecho que no se implora, la libertad se conquista, pero si hiciera falta, mi recomendación es que se abran todos los foros y que hablen todos: prohibido prohibir.

O sea, añadió, no hay por qué censurar.

“Nosotros no vamos a censurar a nadie”.

Dijo que cuando su agenda se lo permita se podría reunir con el diputado.