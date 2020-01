Cerrar el paso a la calumnia en el ámbito de salud, llama López Obrador

En el caso de salud - y otros ámbitos- “tenemos que ir cerrándole el paso a la calumnia “, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Al preguntarle si la investigación de irregularidades en el abasto de medicamentos tocará a anteriores secretarios de Salud, dijo que si bien no habrá impunidad, el objetivo principal no es castigar sino “convencer , persuadir, no imponer las cosas”.



Confió en que todo el sector salud va a ayudar, en especial las 350 enfermeras y los médicos del país que, además, tienen ideales.



“Y son muy buenas, muy eficaces, muy sensibles, y los mismo los médicos, históricamente. Era médico Salvador Allende, Ernesto Che Guevara”, comentó .



Sin embargo, lamentó, con la política neoliberal se fueron perdiendo ciertos valores y entró a jugar un papel importante lo mercantil en la medicina al grado de robarse el dinero de los medicamentos, ya no solo el de la construcción de una carretera.

“Pero todo esto se va a revertir y todo el sector nos va a ayudar a que mejore la atención médica y no apostar solo a las medidas coercitivas “, dijo.



Insistió en que la accion de su gobierno no debe estar sustentada sólo en el castigo.



“No tenemos que sustentar nuestra acción solo en el castigo, el cual tiene que haberlo, no tiene que haber impunidad, pero lo mejor es convencer en que se tiene que hacer un esfuerzo para cambiar”, señaló.



En conferencia de prensa matutina, acompañado de funcionarios del sector salud, el mandatario advirtió que no se debe permitir “la máxima del hampa del periodismo: ‘la calumnia cuando no mancha, tizna’, y que ‘palo dado ni Dios lo quita’. Ni tampoco Maquiavelo, que ‘el fin justifica los medios’.

“No. Hay que actuar con ética en la política y periodismo”, expresó.

Puso como ejemplo una publicación en la que se afirmó que una menor, enferma de cáncer, tuvo que salir del país “por mi culpa”.

Relató que la doctora de la niña, del centro médico nacional 20 de noviembre, que atendió aquí a la menor que se fue llevada por su atención a Suiza , le envió una carta en la que relata la atención , calificada como óptima por los padres de la menor, que recibió en ese hospital.

El subsecretario de salud Hugo López-Gatell reiteró la importancia de que la ciudadanía denuncie las presuntas irregularidades, así como inconformidades, a fin de que la situación no se convierta en rumores.

En la transformación del sistema, dijo, estamos revisando que otros medicamentos se pueden necesitar y no están incluidos en los catálogos.

Lo que no queremos que pase es que se traslade a los familiares el costo de medicamentos, los cuales son muy caros.

El sistema, añadió, no se puede cambiar de la noche a la mañana pero está el compromiso de una transformación.