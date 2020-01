Ya se distribuyen los medicamentos para niños con cáncer: Alcocer

Ciudad de México. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó ante padres de familia de niños con cáncer que los medicamentos para sus tratamientos “ya están en México y ha comenzado su distribución”. Tras participar en un reunión con funcionarios del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, indicó que “yo mismo constaté que están los fármacos, llegaron desde ayer y su distribución también inició ya”.

En un breve diálogo con los padres, el titular de la Secretaría de Salud (SS) insistió en que todos los hospitales públicos que atienden a niños con cáncer tendrán los fármacos. “Se seguirán distribuyendo en todos los estados, así que no se preocupen porque habrá acceso a los medicamentos”.

En tanto el director del Hospital Infantil, Jaime Nieto Zermeño, informó que ya se cuenta con todas las quimioterapias desde este miércoles . “Nos faltaba únicamente Vincristina, y tenemos ya la cantidad que se requiere para aplicarla a los niños, al menos por un mes”.

Cuestionado sobre la ampliación de contrato a la farmacéutica PISA por tres meses más, aseguró que “yo no he decidido, estoy cumpliendo órdenes y formo parte del equipo institucional del país para dar servicio, entonces si se vence el contrato yo no puedo quedarme sin poder comprar, consultamos y recibimos la autorización para ampliar este porcentaje, que la ley lo permite para dar tiempo a que entremos a la compra consolidada”.

Aseguró que las fallas en el acceso a las quimioterapias fueron del distribuidor que “no los ha entregado por las razones que sea, y el gobierno federal, la Secretaría de Salud y la coordinación de los institutos han hecho grandes esfuerzos para tener alternativas. Lo que ha traído como ventaja que se han importado medicamentos que no hay”.

Nieto Zermeño afirmó que el nosocomio recibió 449 ampolletas de vincristina, lo que permitirá el tratamiento de los menores por un mes. “Además ya está perfectamente claro que en unas semana más me van a dar (fármacos) para los siguientes meses”, afirmó.