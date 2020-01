Morena es un movimiento, no un partido; hay que corregir: Muñoz Ledo

Ciudad de México. En Morena “hace falta la definición de democracia no hemos sabido ser un partido, somos un movimiento no un partido orgánico, hay que corregirlo”, consideró Porfirio Muñoz Ledo. El ex embajador, reprochó las actividades de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, “hay una perversión de la fuerza pública”.

Los últimos días, se ha colocado en la palestra enarbolando la crítica a los métodos de organización en su partido, Morena, y las actividades de la fuerza pública en la contención de los migrantes centroamericanos, quienes pretenden ingresar al país sin documentos de tránsito.

Muñoz Ledo se refirió a la situación que guarda su partido, donde los grupos que aspiran al control de la mayor fuerza política en el país, coadyuvan a alejarse de una transición ordenada. “Con Morena qué institución hemos creado, cuáles son los vicios y problemas de Morena, en este caso es la incongruencia. Hay que replantear, ¡porque va haber varios congresos de Morena!, hay que replantear la metodología que ha de seguir. Morena no tiene organización en el país, en gran medida el presidente Andrés Manuel López Obrador es un gran líder, pero eso no debe impedir que Morena tenga organización”.

El ex presidente del PRD, reitero que no acudirá al Congreso Extraordinario del domingo en la Magdalena Mixuca. “No quiero participar en una contienda de ese tipo. Si llegan a la violencia, a los sillazos va a ser muy grave para el partido, los ánimos están muy enconados.”

También, refirió su experiencia y la puso a disposición de su bancada para encauzar la organización morenista. “Te acuerdas del Congreso del PRD en el 2002, fue histórico, la tesis del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la tesis de salvación nacional, y la mía que finalmente ganó que fue la de negociar las tesis electorales con el gobierno, de ahí se cambió el sistema político mexicano. Estoy pidiendo un Congreso Nacional, ya no el de Oaxtepec del PRD, sino de Morena, hay que tener una discusión, grande, amplia, seria.

- ¿Qué tesis que propondrías?

-Hay que hacer una agenda y una organización, y metodología.

-De continuar este desgaste, que escenario observa…-se le inquirió.

-He alertado, yo encantado de organizar ese Congreso, creo que tengo la experiencia para hacerlo y creo que de una manera u otra se va a reformar, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo hasta la saciedad, no quiere meterse en los problemas de Morena.

Reproche a la Guardia Nacional.

La víspera, el diputado federal calificó de “salvaje actitud de la Guardia Nacional” ante los migrantes: “por qué se creó la Guardia Nacional y a pesar de que tiene competencia en materia de migración pues es obvio que no se debe utilizar para golpear a los migrantes sino para protegerlos, el mal uso de la Guardia Nacional es una falta peligrosa para el país, ahora pueden mandar a custodiar a cualquiera. No puede golpear a los migrantes, es absurdo porque es el monopolio de la Fuerza Pública por el Estado. Lo que hicieron con los migrantes es contrario a sus tareas, y un peligro para la ciudadanía.

- La Guardia Nacional es el instrumento del gobierno para enfrentar la violencia en el país, desde la Cámara de Diputados, ¿cómo fortalecerla?

-Ya de hecho ese tema está en la agenda nacional. Lo que pienso es que es una desviación inesperada. Hay una perversión del uso de la fuerza pública.