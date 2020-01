Designan a integrantes que faltaban en el CEN de Morena

La secretaria general en funcionas de presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, designó esta semana a los integrantes el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que faltaban por definirse. Con ello, garantiza un respaldo de una mayoría en la dirigencia nacional luego de que por más de un año, todos los acuerdos se estancaron el momento de votarse con empates.

Además, se perfila a definir este jueves las vacantes faltantes en los estados, con lo que también garantiza el respaldo en las entidades.

Previo a iniciar una sesión del CEN, este jueves en un hotel de la Ciudad de México, Polevnsky explicó que quedaba pendiente el nombramiento de algunas carteras del CEN.

De los 21 cargos del CEN, el de presidente del Comité era ocupado por Andrés Manuel López Obrador, pero al renunciar para contender por la Presidencia de la República, fue ocupado por la secretaría general, es decir, por Polevnsky.

De los 19 puestos restantes, varias secretarías quedaron vacantes ya que sus titulares se incorporaron a funciones en el gobierno federal.

En funciones estaban 15 secretarías. Al momento de votarse distintos temas en el CEN, quedaban empatados siete secretarios junto con Polevnsky, contra ocho secretarios, por lo que todas las decisiones del partido quedaban detenidas.

La presidenta de Morena anunció que en la secretaría de Indígenas y Campo del CEN se designó a José Dolores López; en la de Producción Nacional, a Paola Gutiérrez; en Estudios y proyecto de País, Osvaldo Alfaro, y en Formación y Capacitación, Norman Pearl.

Fuentes del partido afirmaron que Brenda Reyna, secretaria de diversidad sexual del CEN, y quien había votado en sintonía con el bloque opositor a Polevnsky, ahora se unió al nuevo bando mayoritario.

Con ello, Polevnsky estará contando con 13 votos a favor en el CEN incluido el de ella misma, contra siete del grupo que se ha mostrado en oposición. Además, ratificó a Hugo Martínez Lino como integrante de la dirigencia, y cuyo nombramiento había estado en vilo en el último año, con un proceso que llegó hasta el Tribunal Electoral.

Reitera que Congreso del domingo es inválido

Yeidckol Polevnsky, secretaria generalen funciones de presidenta de Morena, insistió que el Congreso Nacional Extraordinario, convocado por los consejos estatales de del partido, no tiene validez, ya que para convocar aun Congreso Extraordinario tiene que ser convocado por el Comité Ejecutivo Nacional, tras la petición de los consejos estatales por medio de las actas correspondientes.

El miércoles, la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, aseguró que el Congreso Nacional Extraordinario del domingo sigue en pie, tras ser respaldado por 18 consejos estatales.

“Lo que hicieron es que pidieron listas de asistencia. De hecho, ella (Bertha Luján) me solicitó a mí que convocara, pero me mandó lista de asistencias no con actas”, explicó este jueves Polvensky.

Indicó que la resolución del Tribunal Elecotoral que “tiró” los acuerdos del Conosejo Nacional del 30 de noviembre, en el que se llamaba al Conreso Nacional programado para el domingo, ya estaba previsto porque no hubo quórum en ninguno de los últimos consejos realizados.

Apuntó que en la convocatoria para el Congreso Nacional del domingo se prevé nombrar una dirigencia interina, pero aseguró que dicha figura no está contemplada en los estatutos.

“Yo he dicho, y me han criticado de que soy legalista y otras cosas, y me he cansado de decir que yo no hará algo que sea ilegal, porque esa es mi obligación”, indicó Polvensky.

Consideró que falta mucha formación legal dentro del partido, ya que muchos de los integrantes vienen de movimientos sociales, pero al ser un partido un órgano que maneja recursos públicos, debe cumplir con las normas.

Aseguró que “aunque rellene con quien quieran” no serán válidos los acuerdos del domingo, y afirmó que se está “asesorando mal” en temas jurídicos a Luján.