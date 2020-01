"Crisis humanitaria" en México por violación a DH, admite Piedra

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, admitió que en México existe una situación de “crisis humanitaria” por la gran cantidad de violaciones a las garantías básicas, y afirmó que el organismo a su cargo ya se encuentra trabajando en diversos asuntos de importancia, como las agresiones contra migrantes.

Durante una reunión con un grupo de miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados –encabezado por su presidente, Hugo Rafael Ruiz Lustre--, la ombudsperson le aseguró a los legisladores que es autónoma en su labor y los llamó a trabajar sobre los puntos en común y no sobre las divergencias.

“Quiero escuchar sus propuestas, con algunas de las cuales tengo coincidencias. Coincido en que estamos en una crisis humanitaria en cuanto a la violación de los derechos humanos y también en que los momentos de transición son muy difíciles. Tenemos que erradicar las violaciones que se creen ‘naturales’, pero laceran la dignidad humana”, afirmó Piedra.

Luego de que la diputada morenista Lorena Villavicencio le preguntara cuáles son los temas en los que la CNDH está trabajando, Piedra Ibarra aseguró que la Comisión ya está abordando asuntos sensibles, como las agresiones contra migrantes o la criminalización del aborto, el cual es un tema donde “los fundamentalismos vuelven a surgir”.

Luego de advertir que este tema ha provocado el encarcelamiento de muchas mujeres, la funcionaria advirtió que se trata de un fenómeno que “proviene de gobiernos del régimen anterior, de los partidos conservadores”.

Ante las críticas por su supuesta cercanía con el Poder Ejecutivo, Piedra le dijo a los diputados: “yo les garantizo que soy autónoma, que a mí me mueve la lucha por la vida, y no nada más la de mi familia, sino la de miles de ciudadanos que estamos esperando justicia. [...] No se trata de hacerme promoción, sino de actuar y que estas acciones se conozcan”.

Al término del acto, en entrevista con los medios informativos, la ombudsperson señaló que la CNDH se mantiene vigilante de diversos puntos, como la caravana migrante –tema sobre el cual el organismo emitió después un comunicado--, el abasto de fármacos contra el cáncer y el adiestramiento de niños en el uso de armas, por parte de policías comunitarias de Guerrero.

En ese contexto, dijo que la decisión de Morena de no dejar hablar al diputado Porfirio Muñoz Ledo sobre el tema de los presuntos abusos de la Guardia Nacional contra migrantes había sido “democrática”, pues se había decidido a través de una votación.

“Él (Muñoz Ledo) me comentó que iba a exponer un video. Le dije que yo no tomaba las decisiones (en la Cámara de Diputados), se puso a votación de forma democrática y s ele dijo que no. Más sin embargo, yo le reiteré al diputado que estamos en la mejor disposición de ver el video y agendar cita, no hay problema”, indicó.