Refuerzan fuerzas federales en Guanajuato, reporta AMLO

Ciudad de México. El gobierno federal ha reforzado su presencia en Guanajuato para atender la violencia que registra esa entidad, expresada principalmente en los homicidios que en algunos días representan entre 15 y 20 por ciento del total registrado en el país, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario dijo en su conferencia diaria que no van a dejar sola a esa entidad, por lo que se ha incrementado el personal de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.

López Obrador también calificó de "muy lamentable" el asesinato de músicos indígenas en Chilapa y reconoció que es algo de lo que se tiene que evitar con las nuevas políticas en materia de seguridad.

Sin embargo, destacó que a su gobierno le tocó "la resaca" de los niveles de inseguridad que dejaron las pasadas administraciones. "Todavía no lo hemos podido disminuir, pero lo vamos a lograr".

En conferencia de prensa expresó que no quiere entrar a la polémica sobre los índices de violencia, porque "nuestros adversarios tienen la piel muy sensible" pero, insistió, su gobierno tiene una ventaja sobre el pasado, que radica en que ya no se permite la complicidad con los delincuentes como en el pasado.

"¿Pruebas? Genaro García Luna. Para qué hablamos más de pruebas". Refirió que si se atiende al seguimiento delictivo de la Fiscalía General de la República , los delitos del fuero federal se han reducido, el robo de vehículos también a pesar de que se ha informado lo contrario.

Destacó que en los últimos días la incidencia de homicidios en el país ha sido oscilante.Si antier hubo 66 homicidios, de los cuales solamente tres se registraron en Guanajuato, ayer se alcanzaron 93, con un repunte en Guanajuato, que nuevamente ocupó el primer lugar en este renglón.