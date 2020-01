Habrá gratuidad con el Insabi "cueste lo que cueste": AMLO

El jefe del Ejecutivo federal puntualizó que el presupuesto se distribuye con base en los acuerdos de coordinación fiscal, lo que ya se hizo. No le debemos a nadie. Lo que les corresponde (a los estados) se les entrega en tiempo y cantidad, y a veces por anticipado .

López-Gatell afirmó que con el Insabi no disminuyen derechos ni desaparecen los servicios. Los centros de salud y hospitales generales funcionan con normalidad y todas las personas sin seguridad social pueden solicitar consultas, las cuales son gratuitas.

En el primer reporte semanal denominado El Pulso de la Salud, el Presidente evitó comentar sobre los gobiernos estatales que todavía no deciden su incorporación al nuevo modelo. Hay que esperar , dijo, pero si rechazaran firmar el acuerdo de coordinación con el Insabi, de todas maneras el gobierno federal buscará brindar la atención y medicinas a través de las clínicas y hospitales rurales de IMSS Bienestar, el cual opera en 19 entidades.

Los 14 restantes tienen hasta el día 31 de este mes como plazo para decidir si se incorporan al programa, con el cual en lo único que ceden es en la voluntad de garantizar transparencia y que no habrá corrupción en la prestación de servicios, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En esto no se debe mentir y tampoco pretender, como se hizo con una campaña en el Issste, donde se difundió que a causa de la austeridad no había presupuesto. No se trata de polemizar, pero debe haber cuentas claras y chocolate espeso , dijo.

Respecto del planteamiento de los gobernadores panistas de un convenio de colaboración –en lugar de adhesión–, el mandatario dijo que se está revisando, sin dar mayores detalles.

En cambio, reiteró su compromiso de que en este año se consolide el Insabi, termine la corrupción y se demuestre que con los recursos económicos disponibles se logrará la gratuidad a más tardar el primero de diciembre.

A eso le llaman ser populista, pero si entregar medicamentos de manera gratuita es serlo, que me apunten en la lista , subrayó.

Hasta ayer, las entidades que se han adherido al Insabi son: Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Ciudad de México, Colima, Baja California, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Oaxaca, Sonora, Puebla, Guerrero, estado de México, Zacatecas, Durango y Querétaro. Destacan estas dos últimas, que son administradas por gobiernos emanados del PAN.

Están en proceso de adhesión: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Aguascalientes.

El subsecretario López-Gatell informó sobre las acciones de infraestructura a realizar entre 2020 y 2022: en este año serán 5 mil 328 obras, ampliaciones y remodelaciones de centros de salud y 701 hospitales. En 2021 serán 387 centros de salud y 617 nosocomios, y para 2022 se sumarán 460 y 444, respectivamente.