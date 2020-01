Gobernador de Jalisco anuncia que no ‘entregará’ su estado al Insabi

Guadalajara. El gobernador Enrique Alfaro, del partido MC, señaló que Jalisco no “entregará” su sistema de salud a la federación y por tanto no se adherirá al Insabi, el mandatario presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador una propuesta alterna que dijo busca un trabajo coordinado entre estado y gobierno federal, pero no subordinado.

“Hay voluntad para coordinarse con el gobierno, para hacer mejor el trabajo en materia de salud y en todos los temas, totalmente pero sometimiento, entrega de nuestro sistema y quebrantar el pacto federal, eso no va a pasar, cuando menos no con el aval de Jalisco", dijo durante un discurso que realizó la mañana de este miércoles en el Colegio de Ingenieros Civiles.

Criticó que la propuesta federal, tal como está, parece muy cómoda para los gobiernos estatales que podrían desentenderse del tema de salud, pero eso no ocurrirá en Jalisco.

“Qué fácil sería para un gobernador decirle al presidente de México: te entrego nuestro sistema y tú te haces responsable. ¿Dónde van a estar los enfermos que no van a tener atención médica? Van a estar aquí en Jalisco. Y los doctores que no van a tener estabilidad en su puesto de trabajo (van a estar) aquí en Jalisco y los hospitales que van a estar sin equipamiento y medicamento ¿dónde van a estar?", cuestionó.

Dijo que en el transcurso del día enviaría su propuesta a López Obrador con quien, insistió, no está de pleito sino que no está de acuerdo con la fórmula propuesta y por ello la intención es que entre ambas instancia se haga un esfuerzo para garantizar que en Jalisco exista un sistema gratuito de salud.

“Para hipotecar el futuro del estado, para desmantelar el sistema de salud y para vulnerar el pacto federal, jamás va a contar conmigo”, agregó.

La oposición de Alfaro al INSABI fue respaldada por Jaime Federico Andrade Villanueva, director del Hospital Civil de Guadalajara, uno de los más grandes del país para la atención de personas de escasos recursos sin seguridad social y al que acuden pacientes de varios estados del occidente.

Andrade aseguró que el Hospital Civil no se adherirá al INSABI porque sería restar autonomía a una institución que también es escuela para los profesionales de la salud que estudian en la Universidad de Guadalajara, además de que se trata de un nosocomio puntero a nivel nacional por la atención especializada que otorga.

Según el director del Hospital Civil de Guadalajara, en caso de que no se aclaren las reglas de operación del INSABI a la brevedad, para el mes de febrero comenzarán a presentarse problemas en la atención de los pacientes debido a que comenzarán a escasear los insumos, por lo que urgió a determinar las transferencias federales pues los procesos de licitación de insumos llevan tiempo y eso repercutirá de forma directa en el servicio.