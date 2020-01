El CNI debe entregar contratos celebrados con Hacking Team: Inai

Ciudad de México. El Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debe buscar y en su caso, entregar los contratos en versión publica que ha celebrado con la agencia "Hacking Team” - empresa italiana conocida por ofrecer a sus clientes equipo y asesoría de espionaje-, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales esta agencia fue una de las tres empresas que vendieron al gobierno de México el software Pegasus, expuso el comisionado ponente del asunto Joel Salas Suárez.

“Los programas de espionaje se usan para perseguir criminales y para la prevención de riesgos; sin embargo, al usarlos, se vulnera la privacidad de las personas y puede caerse en abusos de autoridad”, alertó.

Tener acceso a estos contratos es relevante para conocer si en el pasado hubo abusos, pero también para fortalecer puentes entre la administración actual y la población, consideró.

“Garantizar transparencia y acceso a la información pública relacionada con casos de espionaje digital es fundamental para demostrar que se cumpla el compromiso de desaparecer esta práctica como parte del ejercicio gubernamental, el cual fue promesa de campaña del presidente actual. Su gobierno, a través de su propia voz y de integrantes del gabinete, asegura reiteradamente que esta práctica ya no existe”, reiteró.

El caso tuvo origen cuando el sujeto obligado indicó al solicitante que el particular no señaló el periodo sobre el que requirió la información, por lo que consideró como plazo el año inmediato anterior y, después de realizar la búsqueda correspondiente, no localizó ningún documento.

El particular se inconformó a través de recurso de revisión ante el Inai mediante el cual argumentó que que no solicitó la información por un tiempo determinado.

El CNI reiteró su respuesta original y señaló que, derivado de una segunda búsqueda en las áreas responsables, su Director General declaró formalmente la inexistencia de los contratos suscritos con la empresa Hacking Team, entre el 11 de octubre de 2018 y el 11 de octubre de 2019.

La ponencia del comisionado Salas Suárez analizó de nueva cuenta el asunto y estimó que el agravio del particular resultó fundado, toda vez que el sujeto obligado interpretó de forma restrictiva la solicitud y limitó la solicitud del particular a un período de tiempo determinado, lo que derivó en un sesgo que no satisfizo totalmente su derecho de acceso a la información.

Aunado a lo anterior, versiones periodísticas dan cuenta de indicios sobre la existencia de contratos suscritos con el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy Centro Nacional de Inteligencia, y la empresa Hacking Team.

La ponencia de Salas Suárez advirtió que, en respuesta a una solicitud previa, el entonces CISEN proporcionó versión pública de los contratos celebrados con la empresa Hacking Team en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015.

Así, el Pleno del INAI revocó la respuesta del Centro Nacional de Inteligencia y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva, con un criterio amplio, y proporcione al particular los contratos que ha celebrado con la agencia Hacking Team.

En caso de localizar información con el carácter de reservada y/o confidencial, el CNI deberá atender el procedimiento de clasificación de información previsto en la Ley de la materia.