Obispo de Tapachula critica postura de gobierno ante nueva caravana

Ciudad de México. El obispo de Tapachula, Chiapas, Jaime Calderón Calderón, criticó la postura que ha adoptado el gobierno federal y estatal respecto de la nueva caravana de migrantes centroamericanos que intenta llegar a Estados Unidos e hizo un llamado a tratarlos “como hermanos”

El clérigo expresó que las declaraciones del gobierno federal y el silencio del gobierno estatal “nos muestran que la postura oficial es, como en otras ocasiones, ambigua y titubeante”.

El 14 de enero una caravana de personas migrantes partió de San Pedro Sula, en Honduras y el sábado llegaron al puente internacional Rodolfo Robles, ubicado sobre el río Suchiate con la intención de ingresar a territorio nacional.

El viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció empleo para las personas que integran esta caravana. Ese mismo día la secretaría de Gobernación (SG) puntualizó que los migrantes podrán permanecer en México en calidad de trabajadores temporales dentro de la zona sur del territorio nacional y aquellos que soliciten refugio humanitario deberán realizar los trámites correspondientes y comprometerse a permanecer en el sur hasta que sea resuelta su petición. “El desacato motivará las consecuencias previstas en la ley”, indicó la dependencia.

En este contexto, Calderón Calderón expresó que “no sabemos si los hermanos que vienen en la caravana podrán cruzar la frontera, llegar hasta Tapachula o, incluso, seguir más allá de nuestro Estado de Chiapas”.

Teniendo en cuenta esta incertidumbre, dijo el religioso en un pronunciamiento, “siempre vamos a procurar que, de paso o en una estancia temporal o definitiva en nuestro territorio diocesano, los hermanos migrantes no acumulen más sufrimientos que las inclemencias que de por sí trae consigo un camino largo, tortuoso, accidentado, inseguro y violento”.

En este sentido, el prelado pidió a los feligreses procurar que a los migrantes “no les falte un pedazo de pan, no sean violentados ni asaltados… no reciban muestras de rechazo ni desprecio y sientan, pese a las circunstancias tan adversas, que caminan entre hermanos y como hermanos, no como extraños, ni aventureros, ni delincuentes, ni exiliados, ni despreciados”.

Por otro lado, el próximo 30 de abril el cardenal Carlos Aguiar Retes, junto con obispos iniciará un recorrido por la más de 300 parroquias que componen la Arquidiócesis Primada de México para conocer los desafíos actuales de las comunidades.

Durante su homilía en una misa con motivo de la 24 Peregrinación Anual de la Arquidiócesis de México a la Basílica de Guadalupe, el cura detalló que a la llamada Visita Pastoral, cuya duración será de aproximadamente año y medio, también acudirán los obispos auxiliares Carlos Enrique Samaniego y Salvador González Morales.