Al sector salud, recursos obtenidos del avión: Ejecutivo federal

Oaxaca, Oax. A su arribo a la capital del estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los recursos obtenidos por la venta del avión presidencial se utilizarán para el sector salud.

“Ese recurso estamos pensando destinarlo a los hospitales públicos, ya ven que faltan equipos de rayos x, tomógrafos, ambulancias. Para eso son los recursos. En una u otra opción, si se vende, si se renta, si se rifa, va a regresar el dinero al pueblo”, expresó.

Antes, en breve entrevista, se le preguntó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, la viabilidad de que se emitan 6 millones de boletos, a 500 pesos cada uno, para rifar el avión presidencial.

“No se va a rifar. Se va a subastar. Rifa es un boleto y usted se lo gana”, dijo.

-¿Es factible una rifa de 6 millones de boletos?

-No, no creo. ¿Cuántos boletos?

-Seis millones -se le comentó.

-Ah, no sé. Yo creo que hay otras opciones más próximas. Pero vamos a ver. Eso no lo oí, pero no se me había ocurrido -dijo el titular de la SCT.

Asimismo, el Presidente fue recibido en la terminal comercial por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, quien le entregó un bastón de mando.

“Estoy avecindado en Oaxaca. Vengo muy seguido. Por algo será. Quiero mucho sinceramente al pueblo de Oaxaca”, dijo el mandatario.