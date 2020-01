Rechaza titular del IME denuncias en su contra por acoso sexual

Ciudad de México. Luego que diversas fuentes diplomáticas dieran a conocer a La Jornada la existencia de diversas quejas contra Roberto V. titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) donde los señalan de “acoso laboral y sexual”, ayer el funcionario aludido respondió con una aclaratoria pública que dio a conocer en su cuenta de Twitter mediante la que reconoció la existencia de acusaciones en su contra ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés que, indicó, “no tienen relación alguna con acoso sexual y están siendo atendidas”.

A través de una comunicado personal difundido en redes el funcionario de este órgano desconcentrado de la cancillería manifestó que “en ningún momento he tenido comportamiento relacionado con acoso sexual y por tal razón no existe denuncia alguna de dicha índole en mi contra en ninguna dependencia o institución”.

En el texto, el director del IME reconoció la existencia de quejas en contra suya y enfatizo en que “la existencia de una acusación ante el Comité de Ética de una dependencia no significa que la persona señalada sea culpable. La función del Comité es valorar su pertinencia o no, para eventualmente establecer responsabilidades.

“…Desde que se presentaron (las quejas), he colaborado tanto con el Comité e Ética, como con el Órgano Interno de Control (OIC) para aclarar los hechos”, expuso Roberto V.

Por separado, en una nota informativa sobre el asunto la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que: “El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés ha iniciado acciones por cinco denuncias en el ejercicio fiscal 2019, contra el titular del IME, relativas a posible hostigamiento laboral, presentadas por colaboradoras y colaboradores de dicho Instituto”.

Del total de recursos, tres ya fueron turnadas al OIC de la SRE para su atención. Las dos restantes están por concluir su revisión por parte del Comité.

Dentro de las acciones establecidas por el Comité, se encuentra la medida preventiva de que las y los denunciantes no tengan contacto directo con el señalado, hasta que no concluyan los procesos de investigación, tanto por el Comité como por el OIC.

El OIC deberá, realizar la valoración de los informes presentados por el Comité y, de ser el caso, iniciar las acciones administrativas que resulten conducentes. “La SRE no tiene conocimiento de denuncias que se hayan presentado relativas a acoso u hostigamiento sexual”.

Destacó que “no tolera ningún tipo de abuso u hostigamiento laboral o de cualquier índole y tiene el firme compromiso de investigar con estricto apego a derecho cualquier denuncia y, en su caso, proceder con las sanciones correspondientes, respetando siempre el debido proceso y poniendo al centro los derechos y protección de las víctimas”.